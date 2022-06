Google saca provecho a las festividades importantes a nivel internacional, como es costumbre a través de los ya reconocidos "Doodles" que en esta oportunidad rinde homenaje a Ana Frank.

Puedes HACER CLICK AQUÍ para conocer el Doodle del famoso navegador, que este 25 de junio tiene como protagonista a cronista judía alemana-holandesa, quién relató su experiencia vivida en el Holocausto.

Frank nació el 12 de junio de 1929 en Alemania pero su familia se cambió unos años después a vivir en Ámsterdam, decisión que fue tomada porque cada vez era mayor la violencia y discriminación de los nazis hacia las minorias.

Ana tenía 10 años cuando partió la II Guerra Mundial, tiempo después los alemanes invadieron Países Bajos, lugar donde residía junto a su familia. El objetivo del régimen nazi, eran los judíos, ejerciendo poder sobre ellos de manera que los ejecutaban, encarcelaban o eran forzados a los reconocidos campos de concentración lugar en que continuaba la tortura.

Fue así como miles de hebreos, se vieron obligados a dejar sus hogares al no poder tener una vida segura y con libertad, la familia de Ana Frank no fue la excepción y para no ser perseguidos se escondieron en un edificio en la primavera de 1942.

Allí fue donde comenzó todo, ya que una de las pocas cosas que aún conservaba Ana era un cuaderno que había recibido pocas semanas atrás, al cumplir trece años y que luego se convertiría en su diario de vida, en donde escribió su experiencia durante los 25 meses que estuvo escondida.

¿Por qué el Doodle de Google está dedicado a Ana Frank?

El buscador rinde homenaje a una de las más conocdas victimas del Holocausto Ana Frank, porque este 25 de junio se cumplen 75 años de la publicación de su diario, que mundialmente es considerado como uno de los libros más importantes de la historia moderna.