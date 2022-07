Comenzó la época de propaganda por el Apruebo y el Rechazo para el plebiscito de salida del próximo 4 de julio y los diversos actores políticos ya comienzan a tomar partido por alguna de las dos alternativas que irán al escrutinio. Entre ellos, 49 exministros de la Concertación y Nueva Mayoría firmaron una carta en apoyo al Apruebo.

Dentro del escenario de los balotajes, una de las posturas más polémicas es la del expresidente Ricardo Lagos, quien, por medio de una carta, llamó a que fuese cual fuese la opción vencedora, se deben hacer modificaciones profundas la carta fundamental que resulte de las elecciones.

Eso sí, el exmandatario no optó por anunciar públicamente su votación, argumentando que “en último término también existe el voto en blanco”. Para Lagos, “estamos obligados a votar pero no estamos obligados a poner Apruebo o Rechazo, puedo entregar tal cual como me entregaron el voto y ponerlo en la urna, como una demostración de que no quiero seguir en este enfrentamiento y quiero contribuir a un entendimiento”.

Caso contrario es el de algunos ex ministros de la Concertación y Nueva Mayoría que se declinaron por el Rechazo, entre ellos, Manuel Marfán, Andrés Velasco, Carlos Maldonado, Matías Walker y Ximena Rincón, son un ejemplo.

Punto aparte es el incendio que se generó al interior de la falange luego que la exministra y actual senadora Rincón, junto a otros militantes, definieran su postura por el Rechazo en momentos previos en que la Junta Nacional del partido decantara por el Apruebo.

Es precisamente en respuesta a las exautoridades que optaron por el Rechazo, que 49 de los exministros de la Concertación y Nueva Mayoría firmaron por el Apruebo. Dentro de la misiva se encuentran figuras históricas como Francisco Vidal, José Antonio Viera–Gallo, Carolina Tohá, José Miguel Insulza, Helia Molina y Nicolás Eyzaguirre entre otras exautoridades.

Listado de exministros por el Apruebo

Adriana Delpiano

Alejandra Krauss

Alberto Undurraga

Álvaro Elizalde

Álvaro Erazo

Álvaro García

Andrés Palma

Andrés Rebolledo

Carmen Andrade

Carmen Castillo

Carolina Tohá

Carlos Furche

Carlos Ominami

Clarisa Hardy

Claudia Pascual

Claudia Serrano

Cecilia Pérez

Enrique Correa

Francisco Huenchumilla

Francisco Vidal

Germán Molina

Helia Molina

Heraldo Muñoz

José Antonio Viera-Gallo

Jorge Insunza

Jorge Heine

Jorge Leiva

José Miguel Insulza

Laura Albornoz

Luis Alvarado

Luis Maira

María Fernanda Villegas

María Soledad Barría

Marcelo Mena

Marcos Barraza

Nicolás Eyzaguirre

Nivia Palma

Osvaldo Andrade

Pablo Badenier

Paula Quintana

Paulina Saball

Paulina Veloso

Ricardo Solari

Romy Schmidt

Sergio Bitar

Sergio Galilea

Sonia Tschorne

Yasna Provoste

Yerko Lujbetic