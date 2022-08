Aries (marzo 21 - abril 20)

Te mostrarás entusiasta y optimista en lo que se refiere a tu vida diaria o a tus relaciones más cercanas. Sin embargo, el día te traerá una pequeña decepción o alguna noticia que te entristecerá un poco.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No seas tan desconfiado y no te preocupes demasiado por lo que hacen los demás o por quién te puede traicionar. Lo que realmente importa es lo que haces, porque lo que sucede en tu vida no depende de los demás sino de ti mismo. Eres más valioso de lo que crees, aunque a veces las inseguridades pueden dominarte.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

La inestabilidad, la duda e incluso las inseguridades pueden dominarte, a pesar de tu capacidad para ocultarlo de manera maravillosa a los ojos de los demás. Aunque hayas tenido un buen día y todo haya salido como deseabas, hoy te dejarás llevar por ese malestar que muchas veces se asienta en lo más profundo de ti.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te estás acercando a un cambio muy favorable en tu vida, especialmente en lo que respecta a tu vida profesional. Tienes una oportunidad única en la vida de hacer lo que siempre has querido hacer y también te llevarás una sorpresa porque saldrá bien, y obtendrás el reconocimiento que necesitas y mereces.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No te dejes llevar por los nervios, no todos los que te rodean tienen el mismo corazón que tú, ni se mueven por los ideales que te mueves. Tienes que acostumbrarte a vivir con personas que son mucho menos valiosas que tú y secretamente celosas de ti, ya que si pueden hacerte tropezar, ciertamente lo harán.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy tu día va a ser un poco complicado, ya sea que esté trabajando o disfrutando de unas vacaciones. Tendrás un día ligeramente desfavorable, te esforzarás mucho y al final las cosas no darán los resultados que quieres conseguir.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

A pesar de tu naturaleza pacífica y de que siempre estés tratando de tomar el camino más fácil, hoy tendrás un día de mucha lucha y serás terco con lo que quieres lograr. Estás jugando mucho a estas alturas y te das cuenta más que nunca de que tienes que tomar la iniciativa y salir de tu zona de confort.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No cabe duda de que lo estás pasando muy bien, te espera el éxito o el reconocimiento profesional. Estarás sentando las bases para que estas cosas sucedan. Las cosas funcionarán a tu favor, ya que agregarás la ayuda de la suerte a tu poder de lucha y perseverancia.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Todo es un buen augurio para tu día, sobre todo en el ámbito personal y en las relaciones más cercanas. Si tienes que trabajar, también te irá bien, especialmente si tu trabajo incluye divulgación pública o relaciones de todo tipo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

El nuevo año laboral comienza con muchos sueños y metas que quieres alcanzar, y harás lo mejor que puedas. Ahora el viento está a su favor y lo que no pudo ser en los últimos meses o años puede estar a tu alcance en los próximos meses. Debes intentarlo de nuevo con mayor confianza.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Pronto las desgracias y adversidades más recientes te dejarán, y la vida te dará una nueva oportunidad de demostrar todo lo que vales, solo que esta vez te saldrá bien. Un gran cambio positivo se acerca lentamente a tu vida, pero primero debes deshacerte de tu mal pasado.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tienes que luchar contra las emociones y sentimientos negativos. La vida te ha puesto a prueba muchas veces, traicionó tus esperanzas e hiciste todo lo posible por ayudar a los demás, pero cuando menos te lo esperes, tu vida puede dar un gran giro y te llegará un merecido reconocimiento.