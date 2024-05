Ricardo Caruso Lombardi duró apenas un mes en la primera división de Uruguay y su renuncia se dio, en gran medida, por la expulsión que recibió un ex volante de la U. La referencia es para Guzmán Pereira, quien dejó con nueve futbolistas a Miramar Misiones.

En el tercer minuto de tiempo agregado, Pereira recibió su segunda tarjeta amarilla de la tarde. El volante que fue campeón con Universidad de Chile en la temporada 2014-2015 fue el segundo expulsado del equipo. En los 57′ se había ido a las duchas otro experimentado: Matías Aguirregaray.

Y Caruso Lombardi arremetió con duros términos hacia el árbitro central, Alberto Feres. El DT argentino no entendía nada después de que lo expulsaron a él. “Que me diga por qué me está echando. ¿A mí me echaste? Eu, juez. ¿A mí? ¿A quién echaste?”, le consultó el popular RCL.

El equipo que alineó Martín Lasarte el día que la U. de Chile se tituló campeona del Torneo Apertura 2014-2015: Guzmán Pereira está entre Patricio Rubio y Mathias Corujo. (Claudio Díaz/Photosport).

“Es un caradura”, repitió el estratego en tres ocasiones. ¿Cómo nos choreó? Dios mío. Eh, ¿quieres que me vaya?”, consultó otra vez Caruso Lombardi. Hasta que decidió que el mejor camino era ir a hablar con el cuarto juez, Rubén Umpiérrez. “Somos seres humanos y no nos tratan igual, ¿eh? Mira lo que te digo”, insistió el adiestrador en su protesta.

Ricardo Caruso Lombardi le puso fin a su estadía exprés en Miramar Misiones. (Captura Star Plus).

Pero hubo un momento en que Caruso Lombardi perdió los estribos en la 13° jornada de la primera división de Uruguay tras la expulsión del campeón con la U, Guzmán Pereira. Le expresó con términos racistas a la autoridad principal que no se iría de la cancha.

“Jetón, negro de mierda, no me voy a ir”, gritó el técnico, quien en abril de este año había sido anunciado en su cargo al mando de Miramar Misiones. Para colmo, Liverpool logró remontar el encuentro, que comenzó a favor del Mira por un gol del colombiano Ignacio Yepez.

Pero un doblete de Luciano Rodríguez, promisorio futbolista que tienen en su radar clubes como River Plate de Argentina y Palmeiras de Brasil, le dio la victoria al actual campeón del fútbol charrúa. La presión surgida en torno a los inaceptables insultos del entrenador de 62 años provocó su alejamiento. Su club aceptó la dimisión.

Este 22 de mayo, hubo un asado que sirvió de despedida para el staff encabezado por Ricardo Caruso Lombardi. El periodista y relator Martín Charquero compartió una foto en su cuenta de Twitter que da cuenta de la buena onda que reinó en ese almuerzo.

La fotografía del asado para despedir a Caruso Lombardi. (Martín Charquero).

Así va Miramar Misiones en la tabla de la Primera División de Uruguay

Miramar Misiones es el colista de la primera división de Uruguay: cosecha ocho puntos en 13 fechas disputadas.

