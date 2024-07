El Indio analizó su complicado presente en la Roja tras la Copa América, donde no fue considerado por el Tigre. Remarcó que no se lo toma mal y apunta a las Eliminatorias Sudamericanas.

El arribo de Ricardo Gareca a la selección chilena provocó varios cambios internos que han sacudido al plantel. Uno de ellos estuvo en la portería, donde Claudio Bravo volvió a ser convocado para recuperar su lugar como titular.

Esta situación desplazó a Brayan Cortés, quien había sido hasta ahora el hombre encargado de proteger el arco de nuestro país. El Indio era el estelar del proceso de Eduardo Berizzo, pero ahora no sólo ha tenido que ver cómo el histórico capitán le quita su puesto, sino que ha quedado relegado al final de la lista.

En la participación de Chile en la Copa América, el segundo arquero terminó siendo Gabriel Arias. La situación provocó toda una polémica en redes sociales al ver cómo el arquero más joven de los tres terminaba en el olvido, pero esto no le preocupa y hasta es una motivación para el jugador.

Brayan Cortés analiza su presente en la Roja de Ricardo Gareca

Brayan Cortés sabe que quedó con mucha tarea por delante luego de comenzar muy mal el proceso de Ricardo Gareca. El Indio ahora es el tercer arquero de la selección chilena y tendrá que remarla si quiere recuperar su lugar.

Brayan Cortés pasó de ser el titular al tercer arquero de Chile con Ricardo Gareca. Foto: Photosport.

Este lunes y en conferencia de prensa en su regreso a Colo Colo, el portero sacó la voz al respecto para expresar su sentir con la situación. “Fue una experiencia. No me tocó participar pero uno aprende de los que están al lado tuyo, de la vivencia y para mejorar como arquero”, señaló.

Brayan Cortés no se quedó ahí y remarcó que lo toma como un desafío. “Me queda seguir sumando, mejorando. Soy autocrítico en ese sentido. Se nos vienen cosas importantes en Copa Libertadores. Sabemos a lo que juega Junior, lo que es Copa Chile y el torneo. Tenemos que demostrar por qué somos el equipo más grande de Chile y tratamos de demostrarlo dentro del campo”.

El Indio también aprovechó de sumarse a las criticas contra la Copa América. “En verdad en cancha y a tono personal, no estuvieron óptimas o en buen estado. No puedo decir que estaban maravillosas las canchas porque no fue así, pero uno se adecua a esos temas”.

“Las canchas no estaban en buen estado, las de entrenamiento estaban bien pero tampoco espectacular. Uno se adapta y más allá no me voy a meter (…) Estoy enfocado en Colo Colo, la Copa América ya pasó. Espero una mejora para estar en la próxima”, sentenció.

Brayan Cortés espera seguir sumando minutos en Colo Colo para así pelear por un lugar en la selección chilena. Ricardo Gareca ya le dejó claro que no es la prioridad, por lo que tendrá que mostrar algo más para convencerlo.

¿Quién debe ser el arquero titular de Chile en eliminatorias? ¿Quién debe ser el arquero titular de Chile en eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés esta temporada?

Brayan Cortés ha logrado disputar 25 partidos oficiales en total en lo que va de temporada 2024 con Colo Colo. 11 arcos en cero y 19 goles en contra su su saldo en los 2.247 minutos que ha estado en la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Brayan Cortés intentará recuperar su lugar en la selección chilena durante las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la acción el próximo 5 de septiembre, cuando enfrente a Argentina en Buenos Aires en horario por definir.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.