Comienzan a vivirse las horas previas al encuentro que la Selección Chilena sostendrá en el Estadio Nacional ante Brasil, en un duelo clave para sumar puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Algo que lo saben propios y extraños.

Prueba de ello la pudo encontrar RedGol a su arribo al Coliseo de Ñuñoa, donde nos encontramos con los medios acreditados que siguen al Scratch en este proceso que genera muchas dudas, con Dorival Junior como entrenador, y sin figuras de la talla de Vinícius Junior.

Entre todos los periodistas que vinieron al Estadio Nacional para seguir a la Verdeamarelha, nuestro portal pudo conversar con Diego Torres, quien vino desde Porto Alegre para cubrir el encuentro, y que sorprendió al señalar que en Brasil… ¡Le tienen miedo a Chile!

Periodista brasileño reconoce temerle a Chile

“Es un encuentro muy difícil, porque los dos equipos vienen muy mal en el proceso, aunque La Roja está un escalón más abajo, aunque me parece que no debe estar en esa condición, porque tienen buenos jugadores, de buen presente en sus clubes. Me sorprendió que perdieran con Bolivia, porque no merecen estar en la posición actual“, reconoció el comunicador.

A continuación, Torres advierte que “Brasil no hizo un buen papel ante Paraguay, entonces Chile puede aprovechar la oportunidad. Tiene jugadores con experiencia. Creo que tienen una gran chance para recuperarse ante un rival como éste”.

Alertan sobre posible salida de Dorival Junior

Al consultarle sobre lo que puede proponer el Scratch, el periodista afirma que “depende mucho de Vinícius, entonces me llamó la atención que citara a un volante (Andreas Pereira) en vez de un delantero. De todas formas, tiene jugadores como Rodrygo que pueden definir el partido, pero no veo algo más”.

Por ello, Torres lanza la alerta sobre el futuro de Dorival Júnior y asegura que “si Brasil no logra buenos resultados ante Chile, y luego con Perú, no sé si se quedará como entrenador para el 2025“.