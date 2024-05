Ricardo Gareca asegura adelanta que Jordhy Thompson no va a Copa América y niega contacto directo con el ex Colo Colo.

Gareca desmiente a Jordhy Thompson y confirma que el ex Colo Colo no va a la Copa América 2024

Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de la selección chilena para el partido amistoso contra Paraguay, el último examen antes del debut en la Copa América de Estados Unidos 2024. Tal como en la prenómina de 55 jugadores para el torneo continental, Jordhy Thompson no aparece en el listado contra los guaraníes.

De igual forma, el mismo DT de Chile confirmó que el ex jugador de Colo Colo tampoco estará en la Copa América, bien considerado en las evaluaciones futbolísticas, pero por ahora considerado sólo a futuro.

“Al no estar en la lista de 55, contra Paraguay me enfoco en los chicos que están considerados para Copa América. Thompson será para otra etapa en la que pueda ser considerado”, dijo Gareca en la rueda de prensa inmediatamente después de dar la nómina.

Agrega que “sí fue considerado en el aspecto futbolístico para la lista de 55 jugadores pero no llegó a integrarla. Ante cualquier eventualidad que se pueda presentar previo a la lista definitiva para Copa América, no está considerado porque no fue parte de la prenómina de 55”.

No va a Copa América y sí a futuro, pero no han hablado

Asimismo, Gareca deja medio de mentiroso a Thompson, quien había manifestado que “mi prioridad siempre será la Roja. Estoy tranquilo y a la espera de un posible llamado. Conversé con el cuerpo técnico de Gareca, me pidieron mis datos y mi pasaporte”.

Sin embargo, a no ser que Gareca obviara un contacto con el cuerpo técnico, el entrenador de La Roja asegura que no ha tenido acercamientos con el actual jugador del FC Oremburgo de Rusia.

¿Thompson mintió sobre contactos con La Roja?

“Yo no hablé con Thompson. Fue evaluado y está evaluado, considerado como jugador dentro de la selección, porque es de buena calidad. Para la primera lista que dimos de 55 él fue evaluado futbolísticamente, pero no tuve la oportunidad de hablar con él ni por Zoom ni por teléfono”, sentenció Gareca.

El entrenador de la selección chilena entregó una nómina de 24 jugadores, los que serán parte del amistoso de La Roja contra Paraguay, en la despedida en el Estadio Nacional antes de partir a la Copa América de Estados Unidos 2024.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

El duelo de La Roja contra Paraguay está programado para el martes 11 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. Será el último partido de Chile antes de la Copa América 2024.