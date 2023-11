No va más. Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica de la selección chilena tras el amargo empate como local frente a Paraguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. La Roja se queda sin DT a días del próximo partido ante Ecuador.

Tras el duelo ningún jugador habló terminado el partido y el plantel junto al cuerpo técnico se mantuvieron por largo rato encerrados en el camarín. Todo apuntaba a un terremoto y el mismo Berizzo confirmó su salida anticipándose a las preguntas de la prensa en la conferencia.

Así las cosas, Berizzo deja la selección chilena tras 16 partidos dirigidos en La Roja adulta con un paupérrimo registro de 4 triunfos, 6 empates y 6 derrotas: un 37,5% de rendimiento total.

Y en lo que importa, por los puntos, en eliminatorias dirigió cinco encuentros con un triunfo, 2 empates y dos derrotas. Es decir, un 33,33% de rendimiento en el inicio del camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026… para lo que se le había contratado.

Berizzo y un “veranito de San Juan”

El paréntesis de Berizzo fue la participación de La Roja en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde obtuvo la medalla plata. Claro que esa fue una selección sub 23 y que jugaba como anfitrión con la misión de ganar el primer lugar, la presea de oro.

En Santiago 2023 el equipo de Berizzo derrotó a México (1-0), Uruguay (1-0) y República Dominicana (5-0) en la fase de grupos. En semifinales dio cuenta de Estados Unidos (1-0) y en la final empató 1-1 ante Brasil perdiendo el oro por penales (4-2). Y claro, ese registro no suma a la estadística de La Roja adulta más allá de los jugadores que intentó rescatar desde la sub 23.

El Toto Berizzo asumió la selección chilena el 26 de mayo de 2022 como reemplazante de Martín Lasarte. Su contrato estaba pactado hasta el 31 de diciembre de 2025, considerando el final de las presentes eliminatorias. Sin embargo, el proceso se acabó a primera hora de este viernes 17 de noviembre.

Los partidos de Chile con Berizzo en la banca

Chile 0 – 0 Paraguay (eliminatorias)

Venezuela 3 – 0 Chile (eliminatorias)

Chile 2 – 0 Perú (eliminatorias)

Chile 0 – 0 Colombia (eliminatorias)

Uruguay 3 – 1 Chile (eliminatorias)

Bolivia 0 – 0 Chile (amistoso)

Chile 5 – 0 República Dominicana (amistoso)

Chile 3 – 0 Cuba (amistoso)

Chile 3 – 2 Paraguay (amistoso)

Eslovaquia 0 – 0 Chile (amistoso)

Polonia 1 – 0 Chile (amistoso)

Qatar 2 – 2 Chile (amistoso)

Marruecos 2 – 0 Chile (amistoso)

Ghana 0 (3) – (1) 0 Chile (amistoso)

Túnez 2 – 0 Chile (amistoso)

Corea del Sur 2 – 0 Chile (amistoso)

¿Qué dijo Berizzo en la conferencia de prensa tras el empate contra Paraguay?

Eduardo Berizzo anunció su retiro manifestando que “he hablado recién con el presidente de la Federación, Pablo Milad, y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Ecuador?

A espera de definir un DT interino tras la renuncia de Eduardo Berizzo, la selección chilena visita a Ecuador este martes 21 de noviembre, desde las 20:30 horas, por la sexta fecha de las eliminatorias.