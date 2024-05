Ricardo Gareca lleva poco tiempo al mando de la selección chilena. Pero ya le dio la la confianza a un jugador que fue poco considerado en procesos anteriores: Víctor Dávila se ganó un lugar en la Roja en los amistosos ante Albania y Francia.

El jugador que milita en el CSKA de Rusia habló con Todos Somos Técnicos y manifestó su agradecimiento al entrenador. “Rengo el respaldo del cuerpo técnico. Cuando uno escucha el respaldo de un DT se siente contento, valorizado” manifestó en charla con TNT Sports.

Además aseguró que se tiene mucha fe con sus condiciones. “En lo personal siento que tengo un poco de todo. Soy un jugador inteligente, puedo aportar tanto con asistencias como goles, además de un un buen juego en ofensiva”, indicó.

También cuenta que se le ha destacado su función táctica. “Creo que también he cumplido en la parte defensiva, que lo he hablado con el DT. Siento que tengo la intención de ayudar al equipo cuando toca hace el trabajo sucio. Soy solidario. Ve eso en mí defensivamente, siendo que no es algo que me caracteriza”, comentó.

Dávila contra Francia, partido que dejó conforme a Gareca

El paso de Dávila en Rusia

Víctor Dávila se está acomodando a la liga de Rusia, donde asegura no estar del todo conforme. “He tenido una cantidad mediana de minutos, esperaba tener más minutos por los goles y asistencias que he hecho” señaló.

Agregó para su futuro que “mi intención es salir a una liga superior en Europa, algo que manejo con mis representantes y entrenador personal, pero no tomaré una decisión a tontas y a locas”.

Esto porque entiende que es bueno el rigor. “A veces es bueno soportar la adversidad, pero si en un año no cambian las cosas hay que tomar decisiones. Es bueno conocer el fútbol ruso, saber si puedo ser determinante y siento que puedo estar a un gran nivel”.