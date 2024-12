Felipe Gutiérrez tuvo una destacada carrera y logró integrar momentos históricos con Chile. Sin embargo, un rumor terminó afectando al formado en Universidad Católica.

El zurdo dejó el fútbol tras militar en Universidad de Concepción durante el 2024. El volante tuvo una importante trayectoria que lo llevó a jugar a lugares como Chile, Países Bajos, España, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Claro que La Roja fue donde vivió grandes alegrías, así como también tristezas.

Las amenazas de muerte que recibió Felipe Gutiérrez

Felipe Gutiérrez debutó por Chile con Marcelo Bielsa siendo un juvenil. De ahí en más, se volvió un habitual en las nóminas hasta el ciclo de Juan Antonio Pizzi. Entre medio, jugó la Copa del Mundo de 2014 y ganó la Copa América de 2015, aunque no todo fue bueno.

Justamente en el Mundial de Brasil, Gutiérrez tuvo su momento más triste con la selección por un rumor. “Tuve la suerte de ir, pero creo que terminé sufriendo por mentiras que se inventaron. No sé quién dijo, qué periodista dijo más bien, que yo era el designado para patear el último penal frente a Brasil y que yo me había negado. Que por eso lo pateó Gonzalo Jara que no remata penales habitualmente y que lo perdió”, explicó el zurdo a LUN.

Chile cayó por 3-2 en penales ante Brasil en la Copa del Mundo de 2014. Imagen: Getty.

Esta situación hizo que un sector la agarrara contra el volante, situación que lo terminó afectando. “Esa mentira fue lo que hizo que incluso me amenazaran de muerte. Me hicieron ver como un pecho frío, me catalogaron así y para nadie es bonito que le digan eso“, reveló el ahora exfutbolista.

Pese a la destacada trayectoria que hizo Felipe Gutiérrez en Chile y el extranjero, muchos hinchas de La Roja lo catalogaron de “pecho frío” por este rumor. “Yo jugué en Países Bajos (Twente), en España (Real Betis), en Estados Unidos (Kansas City y Colorado Rapids), en Emiratos Árabes (Al Wasl), fui campeón con Universidad Católica, pero igual me dio lata todo lo que se dijo“, señaló.

El formado en Universidad Católica disputó 34 partidos con Chile y anotó 4 goles. Fue seleccionado entre 2010 y 2017. Ahora se enfoca para comenzar su carrera como entrenador y espera su oportunidad para dirigir en el profesionalismo.