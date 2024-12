Claudio Bravo no deja de estar en la órbita de los medios de comunicación, menos estas últimas semanas en la que se especulaba su posible llegada a Colo Colo, club que lo formó y lo tuvo entre sus filas por más de una década.

Este 2024 los focos han estado puestos en el ex Barcelona, porque a finales de agosto, anunció su retiro, fecha en la que brindó una serie de entrevistas y justamente, en una de ellas se atrevió y eligió a los mejores de La Roja.

Los mejores según Claudio Bravo

En los días siguientes a su anuncio de colgar los guantes, el bicampeón de América concedió una entrevista a Mega, en la que Rodrigo Sepúlveda fue el encargado de las interrogantes y ante la elección del mejor jugador de la historia en Chile, respondió:

Al momento de jugársela, Bravo no pudo elegir solo a uno y entregó sus argumentos: “cuesta… por qué tú dices quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, pero no puede haber solo uno. Si el fútbol lo juegan once. El delantero no puede jugar de central ni de arquero. El arquero no puede jugar de delantero. Cada uno es bueno en la función que hace”.

Al momento de entregar nombres, se lanzó con algunos del plantel: “a mí me tocó hacerlo en el arco, Gary Medel un monstruo en todo sentido del juego, en lo táctico. Igual a nivel mental; y hablamos también de Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas tiene unos números increíbles en la selección, Alexis Sánchez por otro lado, Mauricio Isla de lateral. Jorge Valdivia, Mati Fernández. Empiezas a enumerado y dices: es injusto etiquetar solo a uno como el mejor”.

Claudio Bravo celebrando con Gary Medel – Instagram @claudiobravo1

Destacando el rendimiento de sus excompañeros, “si miras caso a caso, y armas un once histórico de la selección chilena, la mayoría de la generación dorada está ahí”, agregando: “porque te digo esto, tuvimos un momento (de la generación dorada) en el que tú veías al que jugaba de central y decías ¡m*erda, este es el mejor central en la historia del fútbol chileno!”

Recordando las hazañas que vivieron en los duelos defendiendo la camiseta de La Roja: “El conjunto en general fue muy bueno. A este le tocó meter los goles cuando los había que meter, y por qué mete los goles: porque en eso era el mejor. Este otro defendía bien y no nos atacaban en las finales porque hacía un trabajo increíble”, sentenció el exportero.

Logros de Claudio Bravo en la Selección Chilena

Si hablamos de números, Bravo tiene 150 partidos con La Roja, 67 triunfos, 33 empates y 50 derrotas.

Además, es considerado el tercer jugador con más partidos, porque es superado por dos grandes de la generación dorada: Alexis Sánchez y Gary Medel.

Sumemos que jugó dos Mundiales, una final de Copa Confederaciones, tiene dos títulos de Copa América, logros que lo hacen, sin duda, ser merecedor de estar en lo alto del fútbol chileno.