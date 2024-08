Esta tarde Ricardo Gareca entregará la nómina de la selección chilena para los partidos frente a Argentina y Bolivia, válidos por las eliminatorias. Encuentros para los que le solicitan al Tigre cinco nombres jóvenes.

Jorge Aravena, ex seleccionado nacional, asegura que en delantera hay dos nombres fijos para paliar la falta de gol. “Claro que deben estar jóvenes chilenos que juegan bien. Lucas Cepeda y Bruno Barticciotto son buenos valores”, manifestó el Mortero.

A estos jugadores, también suman a Vicente Pizarro. “El otro día fue el mejor de la cancha en Colo Colo junto a Cepeda”, agregó el Mortero. Un nombre que también le gusta a Jaime Vera.

“Vicente jugó un gran partido, que mantenga esa regularidad para ser nominado siempre. Está acostumbrado pues fue seleccionado Sub 17 y Sub 20”, manifestó el ex jugador de Colo Colo.

Cepeda tiene la chance de estar en la nómina de la Roja

Chelo Morales y Loyola, adentro

Felipe Loyola no pudo ir a Copa América por una lesión, pero espera la familia del fútbol que ahora sí pueda jugar por la selección, sobre todo al estar en el fútbol argentino.

“Que le den confianza a jugadores que pasan por un buen momento. Así se van formando los equipos. Loyola también debe estar. Son jugadores importantes. Deben ganar rodaje, deben ganar minutos”, manifiesta Jorge Garcés.

El ex DT de Wanderers además aprueba lo que sería el llamado a Marcelo Morales de la U, considerando que no estará para jugar ante Argentina el titular, Gabriel Suazo.

Marcelo Morales es una buena alternativa por la banda izquierda

“Morales ha andado muy bien, deben estar los que pasan por un gran momento. En ese aspecto en la U demuestra buen fútbol, tal como en Colo Colo lo hacen Cepeda y Pizarro”.

El tercer arquero, una duda

Ante la ausencia de Claudio Bravo, la gran incógnita es saber quién será el tercer arquero de la selección chilena. Y para el Mortero Aravena, el que debe ir ganando minutos en la Roja es Thomas Gillier, de la UC.

“Si bien Cortés debe ser el titular, me gustaría que se nominara a Thomas Gillier de la Católica como tercer portero. Está haciendo un buen torneo, es sobrio para jugar, merece ser tomado en cuenta”, indica.

En caso de no estar nominado, entrega otra alternativa: “Nacho González ha andado bien en Everton, es un buen arquero que lo demuestra hace varias temporadas”.