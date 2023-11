Eduardo Berizzo ha dado que hablar luego de su conferencia de prensa, donde confirmó que era un “desagrado” que siempre le preguntaran por una salida del cargo como entrenador de la selección chilena.

Una frase que golpea en la Roja, en la previa de la fecha doble de las eliminatorias para el Mundial 2026, donde se debe recibir este jueves a Paraguay, además que el próximo martes jugar en Ecuador.

Por lo mismo, el mundo del fútbol nacional ha hecho un análisis de lo que está viviendo el técnico argentino, destacando que debe enfocar su mirada en los partidos, más allá de lo que se diga en los medios.

Ante esta situación, Marcelo Barticciotto, como ex jugador y entrenador, quiso dar un consejo a Berizzo, de manera que enfoque sus energías en lo que realmente importa.

No sacar el foco de los partidos

Marcelo Barticciotto, en ESPN, asegura que la carrera de un entrenador tiene que vivir alguna vez con estas críticas, pero que debe entender que vienen de parte de gente que lo quiere afuera.

“Cuando uno generaliza, que me parece tendió a generalizar. Puntualmente hay periodistas, puntualmente hay comentaristas, tipos de personas, ex jugadores, todos en la misma bolsa, pero no todos, pero que desean que lo echen o que piden continuamente que lo saquen”, comenzó explicando.

Por lo mismo, hace un llamado a que Berizzo no tenga que estar respondiendo todos los días estas interrogantes, que buscan moverlo en el cargo, por lo que lo invita a enfocarse en la pelota.

“No les gusta como técnico y quieren que se vaya de su cargo. Antes de que respondiera, dije ‘va a decir que le da lo mismo’. Es por ahí el camino, más allá de que te duela”, precisó.

Una situación que es muy molesta como entrenador, que Barticciotto también la tuvo que vivir cuando dirigió, por lo que asegura que la solución es no escuchar a lo que no aporta.

“Yo fui técnico y me rompía las pelotas, son críticas mal intencionadas. Pero son las reglas del juego que uno tiene que entender. Si le va a prestar atención a todas las críticas va a gastar energías en cosas que no le deberían interesar”, enfatizó.

Revisa sus declaraciones

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena vuelve a la cancha a disputar la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas recibe a Paraguay, para luego el martes 21 a las 20:00 visitar a Ecuador.

