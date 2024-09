Edu Vargas recibe una dura crítica: "No tiene explosión, velocidad ni desmarque"

Eduardo Vargas, al igual que la mayoría de sus compañeros, tuvo un triste partido ante Argentina en las eliminatorias. Se dedicó a aguantar la pelota básicamente, porque opciones de gol no se generó.

Un tema que molestó a Juan Cristóbal Guarello, quien manifestó que no tiene actualmente las condiciones para ser el delantero de la selección chilena, criticando el respaldo recibido por Ricardo Gareca.

“Por qué está empecinado con Vargas, si Vargas no ha rematado al arco en cuatro partidos seguidos por los puntos”, fue lo primero que señaló el comunicador en su canal de Youtube.

Luego sostuvo que Vargas “no tiene explosión, velocidad ni desmarque. No tiene capacidad para desembarazarse de los centrales argentinos, simplemente no tiene”.

L era de Vargas ya pasó

Para Juan Cristóbal Guarello es importante mirar los nuevos tiempos y entender que lo que sucedió en la época gloriosa de la Generación Dorada ya no debe contar para una nominación.

“Por ahí agarra un rebote contra Bolivia y van a decir ‘ven que la emboca’. Pero no nos mintamos más, no nos mintamos más. No tiene sentido insistir porque haya sido un goleador hace 7 años”, aseguró.

En ese aspecto, piensa lo mismo con Eugenio Mena. “Son cosas que no entiendo de Gareca. Cita a Mena si es suplente en el fútbol chileno. En el parámetro de Mena, también podría ir Medel a la selección. Un suplente de Boca no puede ser menos que uno de Católica”, remató.