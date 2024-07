¿Cuándo vuelven las Eliminatorias? Programación del partido de Chile vs Argentina

La Copa América de Estados Unidos 2024 ya es solo un recuerdo y el fútbol de selecciones vuelve a tomarse un receso. Claro que esto no durará mucho tiempo y el siguiente desafío serán las Eliminatorias, donde Chile se medirá ante Argentina. Conoce la programación.

La Roja no tuvo la Copa América esperada y quedó eliminada en la fase de grupos, sin poder ganar y anotar. Ricardo Gareca siempre ha asegurado que el objetivo principal es la clasificación a la Copa del Mundo del 2026 y ya tiene fecha para comenzar a luchar por aquella meta. Claro que no será un desafío fácil, porque tendrá que medirse ante los actuales bicampeones continentales y en condición de visita.

¿Cuándo vuelven las Eliminatorias al Mundial 2026?

Chile volverá a jugar el jueves 9 de septiembre en horario por confirmar, donde en la 7° fecha de las Eliminatorias se medirá contra Argentina en condición de visita, probablemente en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias?

La Roja no ha tenido un buen camino y se encuentra en el 8° lugar con solo 5 puntos tras seis partidos. Los primeros seis países clasifican de manera directa, mientras el séptimo tendrá que disputar un repechaje.

El futuro de Sánchez y Bravo

A menos de dos meses del regreso de las Eliminatorias, dos de los jugadores históricos de Chile todavía no tienen definido lo que será su futuro. Claudio Bravo no renovó contrato con Real Betis y su siguiente club es una incógnita. El meta fue una de las grandes figuras de La Roja en la Copa América, pese a no jugar contra Canadá.

Sánchez no tuvo el protagonismo esperado en Inter de Milán, por lo que el hecho de que no continuara en el campeón de Italia parecía algo lógico. Si bien ha sonado en muchos equipos, todavía no define su siguiente camiseta. La única certeza, es que el tocopillano quiere seguir en Europa. Marsella y Udinese podrían tener su regreso.