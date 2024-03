La selección chilena está lista para saltar a la cancha a enfrentar a la poderosa Francia de Kylian Mbappé. Este martes la Roja se mide con los Galos en un amistoso de lujo para cerrar su gira por Europa y para el que ya tiene formación confirmada.

Ricardo Gareca logró trabajar estos días y no se hará problemas con los once elegidos para el choque de esta tarde. El Tigre no mueve las cosas y saltará a la cancha con los mismos que vieron acción ante Albania.

A pesar de que en las últimas horas sonó con fuerza la opción de Brayan Cortes, Claudio Bravo recibe un nuevo respaldo. El histórico capitán se repetirá el plato y ratifica su lugar como uno de los líderes del nuevo proceso.

La formación de Chile para enfrentar a Francia

La selección chilena confirmó hace instantes su formación para enfrentar a Francia. En esta no hay grandes cambios a lo mostrado ante Albania y, como dice el dicho, “equipo que gana, repite”.

Claudio Bravo será el portero y capitán de la Roja esta tarde contra los Galos. El bicampeón de América ratifica su lugar como líder del nuevo proceso y portará la jineta en el Velodrome de Marsella.

En la defensa no habrá cambios y se repetirán el plato los mismos que protegieron el fondo ante Albania. Es decir, Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo serán los estelares.

En la mitad de la cancha nuevamente saltarán los cinco que estuvieron en el debut de Ricardo Gareca. Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez estarán en labores de corte, dejando más sueltos a Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila.

Finalmente está la delantera, donde Eduardo Vargas vuelve a recibir el espaldarazo del DT. Turboman quiere volver a alegrarle la tarde al Equipo de Todos y saltará a la cancha con la misión de marcar ante los Galos.

De esta forma, Chile tiene formación ratificada para enfrentar a Francia. Esta será con Claudio Bravo en la portería; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila en el mediocampo, dejando en ataque a Eduardo Vargas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La selección chilena volverá a ver acción a comienzos de junio, cuando dispute sus dos últimos amistosos antes de la Copa América. Estos partidos se jugará entre los días 3 y 11, con rivales y horarios aún por definir.

¿Cuándo comienza la Copa América 2024?

La Copa América 2024 está a nada de comenzar. El partido inaugural se disputará el 20 de junio, mientras que Chile saltará a la cancha el 21 ante Perú.

