La Roja vuelve a la cancha y esta noche enfrenta a Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo nacional quiere dejar en el pasado la desastrosa fecha ante Argentina y Bolivia, y volver a sumar puntos para el objetivo de ir a la Copa del Mundo. Hoy, estamos quedando fuera.

La previa del partido estuvo marcada por la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, quien abordó temas como las críticas a su proceso, el optimismo dentro del plantel y el futbolista que no le contestó. También habló de los centrodelanteros, ya que en esta pasada no consideró a Ben Brereton.

“Me hubiese gustado ir a Estados Unidos para ver a Felipe Mora, que es un delantero de área. Pero le queremos dar continuidad a determinados muchachos. Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia puede ser 9, además de Víctor Dávila. Era opción Alexis también, como lo hacía en el Marsella”, aseguró.

Pero esta declaración no dejó contento a Carlos Caszely, quien le hizo un llamado de atención al Tigre. “Alexis Sánchez nunca ha sido 9 y nunca será 9. El único 9 es Eduardo Vargas, no hay más. Muchos hablan de Damián Pizarro, pero no juega hace meses, ni siquiera es citado”, dijo en El Mercurio. Luego, agregó que “más allá del delantero centro, el problema es el mediocampista de creación, porque no hay”.

Gareca habló sobre los delanteros que llamó en la Roja | Photosport

Otras frases de Ricardo Gareca en la previa de Chile vs Brasil

Entre otros temas, Ricardo Gareca habló de la importancia de los jóvenes de la Roja. “Más allá de lo que se genere alrededor de nosotros, cualquier jugador que está en selección debe estar capacitado para responder a esta exigencia. La experiencia se tiene que empezar en algún momento”, dijo.

“El mejor momento de Chile arrancó con gente joven. Retrocedamos siete años más atrás, ¿qué edad tenían los experimentados? Hay que confiar en los chicos”, motivó, y agregó: “El partido contra Brasil será difícil. Buscaremos imponernos con la presión de nuestra gente”.