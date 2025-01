Cuando la selección chilena vivía uno de sus momentos más complicados, Ben Brereton apareció para liderar a un equipo perdido. El delantero irrumpió en la Roja a punta de goles, ganándose el cariño de todos los hinchas.

Pero con el paso del tiempo y, especialmente, el arribo de Ricardo Gareca, el artillero perdió todo el terreno ganado. Reflejo de ello fue lo ocurrido ante Bolivia, donde el Tigre lo mandó como titular y lo sacó en apenas 35 minutos de juego.

Mucho se ha especulado sobre la relación entre ambos y en la manera en que el jugador se tomó dicho episodio. Y este lunes, uno de sus socios en la Roja se encargó de aclarar qué fue lo que ocurrió luego del desprecio del DT.

Francisco Sierralta revela qué pasó con Ben Brereton tras el partido ante Bolivia

Ben Brereton no ha vuelto a ser considerado en la selección chilena y, para muchos, todo tiene que ver con lo ocurrido ante Bolivia. A pesar de su mal presente, los hinchas culpan a Ricardo Gareca de lo que ha pasado con el delantero.

Ben Brereton Díaz ha sido marginado de Chile luego del polémico episodio ante Bolivia. Foto: Photosport.

Este lunes y en conversación con El Mercurio, Francisco Sierralta se refirió a lo que ha pasado con su amigo. El defensor es uno de los pocos que tiene comunicación fluida con el atacante y ha sido su traductor en el camarín mientras estuvieron juntos.

“Ben es muy amigo mío y cuando estuvo en la Premier con Sheffield jugó muchos partidos y marcó goles. Pero ahora, cuando el equipo no acompaña y no tienes muchos minutos, es muy difícil destacar” comenzó señalando sobre su paso por Southampton.

De hecho, justo cuando se define su retorno al Sheffield United, Francisco Sierralta lo aconsejó para el 2025. “Lo mejor que puede hacer es tratar de ir a un club donde pueda jugar para que lo vuelvan a convocar a la selección“.

Fue tras ello que el Vikingo se refirió a lo que pasó en el duelo con Bolivia, donde Ricardo Gareca le quitó todo el respaldo. “No hablé con él después pero lo sacaron por un tena táctico y lo aceptó de buena manera“, dijo.

El delantero no se molestó con el Tigre por lo ocurrido, aunque bien no le cayó. “Él sabe que no es bonito que te toque pero ya es un jugador grande“, sentenció el zaguero.

Ben Brereton está listo para relanzar su carrera en 2025 y así volver a ser ese jugador que enamoró a Chile. El atacante espera recuperar su mejor versión para tener una revancha en la Roja, a la que quiere responderle el amor que le ha dado en estos últimos años.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton con Chile?

Ben Brereton buscará su revancha con Chile en la temporada 2025. Hasta ahora, el delantero ha logrado disputar un total de 35 partidos oficiales, en los que ha marcado 7 goles en los 1.964 minutos que ha estado en la cancha. Acumula 11 triunfos, 9 empates y 15 derrotas.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a la acción, aunque sin Ben Brereton ni los jugadores que militan en el exterior. La Roja enfrentará a Panamá en un amistoso el próximo 8 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.