Vecinos se quejan porque Reinaldo Rueda toca el acordeón en cuarentena

Reinaldo Rueda nunca ha desconocido que, junto al fútbol, su pasión está dirigida a la música. De hecho, tocó acordeón cuando joven y en medio de la cuarentena ha retomado su estudio, como reconoció en charla con la FIFA.

"Estoy mejorando el inglés y también dedicándole minutos al acordeón, una de mis debilidades desde niño, con nuestro folclor vallenato en Colombia", aseguró el entrenador de la selección chilena.

Pero no ha estado exento de dificultades. "Desafortunadamente se me han quejado los vecinos (risas). Ahora he tomado unos recaudos y cierro ventanas y puertas para sacar algunas notas", asume.

Reinaldo Rueda suma ocho victorias, siete empates y ocho derrotas al mando de la selección chilena (Agencia Uno)

"Ojalá el fútbol vuelva pronto. Lo necesitamos", lanza Rueda en relación a lo que identifica como "una nueva experiencia de vida", en cuanto a su vida en un régimen de confinamiento.

"Antes el día a día era más compartido con todo el cuerpo técnico y nos reuníamos en el centro de entrenamientos con los distintos departamentos, compartíamos la planificación, revisión de material de trabajo, preparación de entrenamientos, edición de vídeos", recuerda.

"Ahora lo hacemos todo vía online. Y luego participando en dinámicas de formación, leyendo, haciendo ejercicio para liberar el estrés, ayudando a las labores domésticas". explica.

El desafío próximo son las Eliminatorias Sudamericanas. "Son muy fuertes, muy difíciles por todo el talento que hay, la complejidad geográfica y las propias selecciones, todas muy equilibradas, muy fuertes. Acá no hay un 13-0 ni nada parecido", completa Rueda.