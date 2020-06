¡Triunfo de Chile ante Uruguay y cuñón de Alexis Sánchez! "Mis compañeros me preguntaban: qué te pasa, culi*o"

Hace casi cinco años la selección chilena dejó en el camino a Uruguay para acceder a las semifinales de la Copa América 2015 que se disputó en suelo Nacional. Frente a la Celeste el duelo no podía ser distinto con juego friccionado, peleas y los nervios de punta.

El solitario gol de Mauricio Isla restando menos de 10 minutos para el final le dio el triunfo a la Roja de Jorge Sampaoli.

Por su parte, Alexis Sánchez buscó incansablemente un gol suyo que finalmente no llegó, pero tras el pitazo final AS7 dejó para la posteridad una cuña notable para explicar su cambio de ánimo comenzando el segundo tiempo tras el descanso.

“Las piernas no me acompañaban, no me sentía fresco. Mis compañeros me decían en el camarín ‘qué te pasa, culiao. Dale’, y yo por lo menos reaccioné en el segundo tiempo y recibí más”, contó en esa oportunidad Alexis a la transmisión oficial.

Sentenció: “tuvimos una lucha con ellos… golpearon. Un jugador me dijo en la primera parte ‘cagón’. Después al final me dice que era lo de él, que no quería intentarlo, pero me quería hacer caer en su juego. Me dijo: te pido disculpas porque te reventé a patadas, pero es nuestro juego”.

Alexis ante Uruguay en Copa América 2015.