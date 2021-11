Christiane Endler y su nominación a los premios The Best de la FIFA: "Espero poder llegar entre las tres mejores"

En la previa del debut de la selección chilena femenina en el cuadrangular internacional de Manaos, en Brasil, la portera y capitana del equipo, Christiane Endler, se enteró de una nueva nominación a los premios The Best de la FIFA, lo que la puso muy feliz junto a sus compañeras.

"Contenta por esta nueva nominación, una vez más. Tercer año consecutivo, me lo tomo como un premio a la constancia que he tenido estos últimos años jugando en Europa, jugando por la selección", cuenta Endler en declaraciones con La Roja.

En cuanto al merecimiento por lo mostrado tanto en el Lyon como en la selección chilena, la portera asegura que "he logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones últimamente, así que feliz por eso, por el trabajo que he realizado todos estos años y contenta. Esperando ver qué pasa, sin ninguna expectativa, ninguna ilusión, pero con mucho orgullo de ya estar dentro de esas nominadas", destaca la arquerna nacional.

Para la destacada portera nacional el nivel de las nominadas es alto en busca del trofeo pero espera aparecer en el grupo final que ya sería un premio para lo que ha vivido en los últimos tiempos.

"Todas las porteras que están han sido destacadas en sus equipos y sus selecciones. La mayoría han ganado torneos, han sido importantes para eso, y creo que será una pelea reñida. Me faltan algunas, como Sandra Paños debiese estar, la ganadora de la UEFA este año, así que veremos lo que pasa. Estoy contenta de estar, espero poder competir y llegar por lo menos entre las tres mejores", destaca Endler.

En ese sentido, Endler también destaca lo que están haciendo junto a la selección chilena femenina en Brasil, donde enfrentarán a Venezuela, India y los dueños de casa, como preparación a la Copa América de Colombia 2022.

"Importante torneo en Brasil, espero que podamos seguir preparándonos, buscando el equipo ideal para la Copa América del próximo año. Tenemos que trabajar muchísimo, aprovechar estos partidos al máximo con rivales fuertes y diferentes que dejarán lecciones para lo que viene. Es una buena opción para buscar cosas distintas, probar nuevas jugadoras y que se reincorporen otras que han estado ausentes por harto tiempo", finaliza.