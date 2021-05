¡Bombazo! Cristian Arcos avisa que Arturo Vidal no está en los planes de la selección chilena para la Copa América 2021

El próximo 11 de junio la selección chilena va por su revancha en la Copa América 2021. La Roja debuta ante Argentina en un torneo donde aspiran a ser protagonistas de la mano de Martín Lasarte y nombres como los de Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Pero durante las últimas horas un bombazo sacude al entorno del equipo nacional. Y es que según reveló el periodista Cristián Arcos, el cuerpo técnico de machete no tendría considerado al King para la cita continental.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el escritor explicó que desde la interna de la Roja quieren darle tiempo a Vidal para que se recupere de su reciente operación, la que lo ha tenido fuera de las canchas junto al Inter de Milán.

Vidal sería una de las bajas de la Roja para Copa América. Foto: Agencia Uno

"Lo que sé es que el cuerpo técnico no lo tiene considerado para la Copa América. Asumen de que no jugará y no lo van a convocar", señaló el periodista. Y es que pese a las ganas, las complicaciones en su rodilla parecen haber sido más graves de lo esperado.

Pero Arcos no se quedó solo ahí, ya que también aseguró que arrastraba problemas desde antes. "Lo de eliminatorias tiene lógica, que se recupere y vea cuándo puede estar. Ya retrasó la operación, ahora conviene la recuperación".

En caso de confirmarse por parte de Lasarte, la selección chilena perdería a una pieza clave no solo en el mediocampo sino también en ataque. Vidal, en las actuales eliminatorias, es el goleador de la Roja con cuatro tantos en igual cantidad de partidos.

Como si fuera poco, más allá del momento personal, el King llegaría como campeón de la Serie A y como el más ganador en la historia del balompié nacional (junto a Bravo) con 21 títulos. Sin embargo, por ahora lo principal sería su recuperación.