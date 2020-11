Claudio Borghi sale en defensa de Reinaldo Rueda: “Propuso amistosos y no hubo recambio natural, pero sí forzoso”

Este viernes la selección chilena vuelva a jugar por los puntos, pues recibe en el Estadio Nacional a su símil de Perú, en una nueva versión del Clásico del Pacífico y válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

En ese sentido, en la antesala de ese vital compromiso, Claudio Borghi conversó con Deportes en Agricultura sobre lo complejo que está siendo para Reinaldo Rueda armar una nómina, pues la pandemia del coronavirus le está dejando más de un dolor de cabeza.

“Las presiones son altas y más por una situación diferentes: con una pandemia, sin público, por problemas de covid-19, por alejamientos de entrenamientos, con jugadores que se tardan en llegar. Me imagino lo preocupado que debe estar el entrenador y me imagino que no debe ser una tarea muy fácil”, partió comentando.

El presidente de la ANFP ya le advirtió al DT colombiano que debe sacar en esta doble fecha de eliminatorias cuatro puntos. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre la falta de recambio en la Roja, expresó que “todo el tiempo que ha estado en la selección se preocupó en realizar muchos amistosos y eso es algo muy bueno. Pero, aparentemente, por lo que vemos en las últimas formaciones, no ha sacado conclusiones interesantes, pues los jugadores que partió llamando a los que terminó llamando en este proceso, existen muchas modificaciones”.

“Se sigue insistiendo por aquellos que tienen más experiencia, pero no se ve una renovación, no digo automática, pero ni siquiera forzosa en algunos jugadores. Cuando falta alguien se recurre más a la experiencia que a la juventud. Un caso es Jean Beausejour (…) y eso empieza a ser un problema, porque volvemos a recurrir a más de lo mismo y no encontramos jugadores nuevos”, complementó.

“Yo no sé lo que le pidieron a Rueda, no sé cuál es el plan de trabajo por parte de la federación con él. Se le debe reconocer que propuso partidos amistosos y no hubo recambio natural, pero sí forzoso. La defensa ante Uruguay fue nueva, quizás fue más de obligación que por convencimiento”, enfatizó en defensa del colombiano.

Al ser consultado sobre los pocos entrenamientos que realiza el DT de Chile, en comparación a otras selecciones, comentó que “las decisiones no solo las toma el DT, también hay un cuerpo médico que aconseja lo mejor para el plantel. No sé cuáles son las razones de los pocos entrenamientos, solo Rueda lo sabe”.

Y sobre el futuro del colombiano al mando de la selección chilena, expresó que “yo veo a un Rueda muy poco involucrado con la información que tiene que dar un técnico nacional: que busca, que espera, lo bueno y lo malo, pero aquí las conferencias y las entrevistas son muy difíciles. Pero repito, como no conocemos el proyecto es muy poco lo puedo hablar. Quizás nosotros estamos esperando una renovación de las selecciones juveniles, pero Rueda te pueda decir que no le interesa. Uno especula más que hablar de realidades”, sentenció.