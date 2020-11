Debate en llamas entre Solabarrieta y Waldemar Méndez por Reinaldo Rueda: “¡Perder con Venezuela es catastrófico!”

La derrota de Chile ante Venezuela por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 dejó un programa caliente en ESPN Radio, donde el conductor, Fernando Solabarrieta, y uno de los panelistas, Waldemar Méndez, sostuvieron un debate con bastante “picante”.

El ex arquero partió diciendo que las palabras en contra de Reinaldo Rueda de Solabarrieta vienen de la pasión, lo que generó que éste se metiera en su intervención. “No es pasión. Chile nunca, nunca había perdido con Venezuela en Caracas. ¡No da lo mismo! Otra vez vamos a defender lo indefendible. ¡Perder con Venezuela en Caracas es catastrófico!”, disparó. “Querés hacer el programa vos solo, porque no alcancé a decir nada”, replicó Méndez.

“No, no es eso, pero no digan que es un análisis desde la pasión. Es de la estadística y la realidad. Chile no puede perder con Venezuela si quiere aspirar a llegar a un Mundial”, sentenció luego el animador y periodista.

Luego retomó la charla Waldemar Méndez. “Decía que Rueda es responsable, luego vino tu interrupción. Chile fue competitivo en los partidos anteriores. Me parece que los jugadores no se tomaron este partido con la seriedad que merecía. No cambió nada después del 2-1 y Chile generó cinco ocasiones claras de gol, pero hasta el segundo gol de Venezuela, Chile jugaba con velocidad crucero, como si el empate le convenía. Mora sale caminando, tranquilo. Y estos tres puntos los tenías que sumar”, aseveró.

“Algunos querrán incendiar todo, pero no sé si es el momento. Hay que aceptar que esta generación no es la misma ya y lo último, el único que te puede hacer jugar como vos querés y como quiere Felipe (Bianchi), es Bielsa. Andá a buscarlo”, concluyó.

Solabarrieta, por su parte, remató diciendo que “no voy a proponer candidatos porque no estoy seguro que la salida de Rueda sea solución. Pero cualquier generación del fútbol chileno le ganaba a Venezuela allá. Cualquiera. No hablemos de un declive de la generación dorada”.