Martín Lasarte y la polémica mano no sancionada a favor de Chile: “Me dejó la sensación que era penal”

No cabe ninguna duda que la selección chilena de Martín Lasarte jugó su peor partido en lo que va de la Copa América, porque perdió categóricamente ante Paraguay, no generó ocasiones claras de gol y quedaron varias dudas sobre el rendimiento de algunos jugadores.

Sin embargo, las críticas de los hinchas de la Roja se centraron en una polémica jugada: el jugador Carlos González toca el balón con la mano en el área y el árbitro colombiano Wilmar Roldán, tras revisar el VAR, no sancionó penal.

Ante ese panorama, el técnico uruguayo se refirió en conferencia de prensa a la jugada y afirmó que “soy de los que piensa que si el VAR es para tener más claro el panorama, tengo que darle la derecha al árbitro, no la he vuelto a ver”.

“Mi sensación, yo estaba en diagonal y me produjo la misma sensación que en el campo, después hay interpretaciones. A mí me dejó la sensación de penal, pero no puedo decir mucho más”, agregó.

Con este resultado, la selección chilena corre peligro de quedar en el cuarto lugar y enfrentar a Brasil en cuartos de final de la Copa América. Para que eso ocurra, Uruguay debe empatar o vencer a Paraguay.