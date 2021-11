Cristián Caamaño golpea la mesa y le exige a Lasarte: “Esta generación no puede imponer hasta la cancha donde quiere jugar”

La selección chilena tendrá que dar vuelta la página rápidamente tras la dura derrota por 2-0 ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Instancia donde ya se empieza a dejar en el pasado a la Tricolor para empezar a analizar opciones para recibir a Argentina en enero del próximo año.

Y, por un tema netamente estratégico, la opción que ha tomado más fuerza para que La Roja haga efectiva su condición de local en dicho encuentro es el estadio Zorros del Desierto de Calama, ubicado a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Situación que tendría doble beneficio para el Equipo de Todos.

Esto porque, primero, enfrentaría a la Albiceleste en altura, un escenario que es siempre complejo y donde históricamente ha tenido malos resultados el fútbol trasandino. Pero segundo, igualmente serviría como preparación ya que en la fecha siguiente visitará a Bolivia en La Paz, que está a 3.640 msnm.

Panorama que a simple vista podría ser de ayuda para el cuadro que dirige Martín Lasarte, y el tema fue tratado recientemente en el programa Deportes en Agricultura donde el periodista Cristian Caamaño utilizó su espacio para enviarle un contundente mensaje a Machete.

“Yo digo que a partir de ahora, con mayor razón, no se puede improvisar. Martín Lasarte tiene que tomar una decisión sobre lo que él cree, no consultar con los jugadores, porque él es el entrenador”, comenzó explicando el comunicador deportivo.

Tras eso, complementó que “una cosa es lo que piensen los futbolistas, que pueden ser ídolos, pero la decisión la tiene que tomar Lasarte, no la pueden tomar los jugadores. No puede ser así”. Ante lo cual el ex futbolista Patricio Yáñez se incorporó al diálogo: “Es que hay decisiones que toman los jugadores”, advirtió.

Inmediatamente después volvió a opinar Caamaño, quien preguntó: "¿Qué va a pasar con San Carlos de Apoquindo ahora que se perdió y se acabó la cábala? ¿Me van a decir que lo que sintieron anoche los jugadores, ese silencio, no fue la culpa por la que sacaron el Monumental?”.

Los ánimos en el estudio de Radio Agricultura comenzaron a subir un poco de tono, por lo que Cristián Caamaño, Patricio Yáñez y Óscar Garrido continuaron con el debate al respecto del poder de decisión del estratega uruguayo.

Yáñez: “Yo creo que no tiene nada que ver…”

Caamaño: “Si tiene que ver Pato, te digo, los jugadores reclamaron por el silencio en el Monumental en el partido con Brasil”.

Yáñez: “Para mí, en mi calidad de jugador, si ese fue el motivo me parece horrible, nada que ver. Yo entendía que era una cuestión de cancha, netamente de cancha y eso es lo que en definitiva priorizaron”.

Garrido: “Y a varios jugadores no les gustaba jugar en el Monumental derechamente…”

Caamaño: “¡Exacto! Entonces la decisión la tiene que tomar el entrenador…”

Yáñez: “A lo mejor por su pasado, por sus gustos y toda la cuestión puede ser…”

Caamaño: “Se ganaron grandes partidos en el Monumental, por favor, esta generación no puede imponer hasta la cancha en la que quieren jugar”.