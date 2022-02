La Roja venció por 3-2 a la Verde en La Paz y sigue con vida en las Eliminatorias a Qatar 2022 , y el periodista deportivo usó su espacio en Deportes en Agricultura para aplaudir al Niño Maravilla e indicó que "no recuerdo una actuación tan decisiva de Alexis como esta".

Una importantísima victoria consiguió la selección chilena ante Bolivia por una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas, donde logró mantener con vida las pocas probabilidades que tiene de meterse en el Mundial de Qatar 2022 tras ganar por 3-2 en el estadio Hernando Siles de La Paz con un encendido Alexis Sánchez.

El Niño Maravilla tuvo una increíble jornada con la camiseta de La Roja y marcó dos de los tres goles con los que el equipo de Martín Lasarte rescató tres puntos de oro en la exigente altitud de la capital boliviana, por lo que la lluvia de elogios no tardó en llegar una vez sonó el pitazo final en el terreno de juego.

Así, Cristián Caamaño sacó la voz en Deportes en Agricultura para elogiar la actuación del formado en Cobreloa, con la que estiró su registro como goleador histórico de Chile a 49 anotaciones, y aplaudió su trabajo realizado con el Equipo de Todos para vencer al cuadro dirigido por César Farías.

“Estaba haciendo memoria, echando para atrás la máquina del tiempo, y no recuerdo en el último tiempo una actuación como esta de Alexis Sánchez, tan decisiva", comenzó apuntando el periodista deportivo después del vital triunfo chileno.

Tras eso, siguió con destacando que "recordamos actuaciones decisivas de Arturo Vidal, Erick Pulgar y Ben Brereton, pero así Alexis con esta gravitación en el resultado final, creo que lo necesitaba".

E inmediatamente después se la jugó indicando que "creo que es el reflejo de su buen presente en el Inter de Milán, no fue este el jugador que estuvo ante Argentina, algo pasó. No sé si el sistema nunca lo encontró a él o él no se acomodó al sistema que planteó Lasarte".

"Hoy si vimos a un Alexis comprometido y que termina siendo la bandera de un equipo en el que no estaban Claudio Bravo ni Vidal y que cuando estaba 1-1 sale Aránguiz y Pulgar, entonces indudablemente que hay mérito de Alexis, en lo colectivo y en lo personal”, concluyó.