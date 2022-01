La selección chilena se enfrenta este jueves a Argentina en Calama por la fecha 15 de las eliminatorias a Qatar 2022, un partido clave para las aspiraciones de la Roja restando cuatro duelos para el final del camino al próximo Mundial.

Para el encuentro, Martín Lasarte cuenta con Erick Pulgar y Charles Aránguiz entre algodones y lejos de sus mejores versiones. En conversación con Radio Agricultura, el delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, se la juega con los volantes de la Roja y apuesta por un resultado positivo.

“Siempre (se puede ganar), soy de la ilusión. Me gusta vivir con el pensamiento que se pueden hacer las cosas bien. Y está de más hablar de las cualidades de la selección chilena, más de una vez nos han sorprendido”, dijo Fernámdez.

“Yo creo que no es momento de guardarse nada. Me imagino que el sentir de Pulgar y Aránguiz es similar al que tiene uno. Cuando se acerca el día de un partido quieres estar como sea. No tengo dudas que, más con el ambiente que se vive en Calama les pican las patitas por jugar”, agregó el atacante azul.

Por otro lado, Mauricio Isla habrá terminado su cuarentena pasada esta medianoche, tras arrojar negativo en el último examen PCR.

“Yo creo que no hay que desmerecer que hay otros jugadores que pueden cumplir en la banda muy bien, pero Mauricio Isla es un jugador importante y se haría sentir dentro de la selección. Conoce muy bien el esquema y la banda. Será importante que esté ahí, eso ya es ganancia para el plantel. Si juega o no, en la parte física no creo que tenga problema. Con el esquema tampoco porque ya son caras conocidas. Pero no hay que desmerecer a los que están ahí”, expuso.

Respecto al presente de pretemporada y el futuro de Universidad de Chile en la temporada 2022, Ronnie Fernández sentenció que “veo un plantel que tiene muchas ganas de éxito, de ir ganando partido a partido y disfrutar el proceso. La intensidad y rigor con que trabajamos es alto y la institución ha puesto todo a nuestra disposición, tenemos un staff enorme en todos los ámbitos. Nuestro primer partido es Calera y hay que ganarles. De ahí para adelante, fin de semana a fin de semana, mientras más partidos ganemos más posibilidades tenemos para estar arriba. La U tiene la necesidad y obligación de ganar siempre”.

