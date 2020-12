Manuel De Tezanos Pinto crudísimo ante indefinición de Reinaldo Rueda: “Arrancó, es un final horrible”

El futuro de Reinaldo Rueda sigue siendo una incógnita. Y si bien aún no se confirma su arribo a la selección de Colombia, es prácticamente un hecho que no va a seguir dirigiendo a la de Chile.

Ante esto, Manuel De Tezanos Pinto fue tremendamente crítico en Deportes en Agricultura. “Qué decepción todo esto. Qué decepción. Ha sido una lata estar de este lado de la trinchera. Uno veía venir este desastre. No hay peor final que este. Un final malo puede ser con Chile eliminado del Mundial y otro, éste”, lanzó.

“Es un final horrible, salió arrancando, no dio explicaciones y se fue arrancando con una patita adentro. Como dejando un cordelito porsiaca no le resulta para tratar de volver. ¿Con qué cara se para en ese camarín tras este papelón? Sería imposible. Me imagino que Milad dice que todavía es nuestro entrenador por razones legales, no hay otra”, complementó Manoel.

Asimismo, recalcó que “estoy decepcionado, me da lata, siento que nos farreamos la última etapa de estos jugadores. Con entrenadores más capaces esta generación dorada nos habría dado mucho más. Lamentablemente, los dirigentes tomaron malas decisiones. Perdimos tres años para hacer un recambio razonable, hay jugadores, hay un montón de entrenadores que llegan a equipos que están muertos y sacan rendimiento. De que se puede, se puede”.

Finalmente, De Tezanos Pinto expresó que “Rueda no iba ni al estadio. Una de las grandes razones por la que me gusta comentar en la radio es que puedo ir al estadio. Puedo ver en la cancha lo que pasa, es distinto a verlo por televisión y ver estadísticas, que te lleguen reportes. Ver en cancha las decisiones que toman sin balón. Ni se aparecía, me decepcionó profundamente. Y este final, el peor final posible”.