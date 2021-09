Bastián Yáñez cree que puede aportar en la Roja: "Soy rápido, puedo jugar por ambos costados y me gusta el duelo uno contra uno"

El atacante de Unión Española, Bastián Yáñez, fue convocado por primera vez a la selección chilena para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El joven de 20 años se ilusiona con la oportunidad y cree que puede ser un aporte en el equipo de Martín Lasarte, que en las últimas fechas ha carecido de fuerza en el ataque.

"Me tomó de sorpresa, aunque siempre estaba esa ilusión íntima porque he estado haciendo las cosas bien. Igual no imaginé que iba a llegar tan luego esta oportunidad", señaló en LUN.

Yáñez reconoció méritos en su entrenador: "El técnico de Unión Española, César Bravo, me conoce desde los 16 años y ha sido clave. Le dije que la mitad de todo esto se lo debo a él".

"Trato de tomarme las cosas muy tranquilo, pero la felicidad es tremenda. Quiero seguir mejorando, llegar a lo más alto y seguir peleando más arriba con mi equipo", añadió.

Sobre las cualidades que le puede aportar a la selección, indicó: "Mi principal característica es la rapidez, puedo jugar por ambos costados del ataque y me gusta el duelo uno contra uno".

Finalmente, reconoció: "Sueño con jugar en Europa, ojalá en la Premier League. Me gusta mucho Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz. Siempre he sido un fanático de la Generación Dorada".