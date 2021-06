Pato Yáñez le pone tarea a Lasarte en la Roja: "Chile debe estar entre los 4 mejores de la Copa América"

La Selección Chilena que dirige Martín Lasarte saltará esta tarde a la cancha del Nilton Santos de Río Janeiro para estrenarse en Copa América. Lo hará contra un duro rival, como es Argentina, con quien viene de empatar en las eliminatorias en Santiago del Estero.

Por lo mismo, las expectativas para lo que puede hacer en este torneo no son bajas. Y así lo dio a conocer el ex seleccionado Patricio Yáñez, quien le dejó la vara alta el entrenador de la Roja.

"Chile debe estar entre los 4 mejores del torneo. Tiene la capacidad suficiente para mejorar, para trabajar, pero también para competir", fue lo que comentó el popular Pato en Radio Agricultura. Dichos que fueron ratificados por su compañero de panel, Cristián Caamaño.

"Para pelear el segundo lugar incluso puede ser", indicó, asegurando que como Brasil no hay otra selección. "Vienen con una confianza a tope. Ni siquiera Argentina se acerca a su plantilla. El 9 del Liverpool es suplente del 9 del City. Brasil se peina con los rivales sudamericanos".

Además, el Pato le mandó un recado al seleccionador nacional, pidiendo que no saquen a Guillermo Maripán de la titularidad. "Hay que darle continuidad a Maripán, es criticado pero en la confianza logras recuperar un jugador importante. No existe la nube negra, eso no existe en un deportista", expresó.

Maripán fue muy criticado por cometer dos penales en las fechas de eliminatorias, pero Pato Yáñez le prestó ropa. Foto: Agencia Uno.

Además, comentó que el tema de los penales "son distracciones, pero no le carguemos la mano siempre a un central. Si lo va a quitar, que después Lasarte asuma las consecuencias. Yo no quito a un jugador titular en la liga francesa, donde ha tenido un gran nivel".

Además, con la ausencia de Alexis Sánchez se la jugó por un nombre encima de otro. "Yo pongo a Palacios por sobre Pinares", sostuvo Yáñez.