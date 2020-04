Mono Sánchez y su paso por la Roja: "En los entrenamientos las ponían todas al ángulo y era imposible atajar"

Corría el segundo semestre de 2014 y la selección chilena dejaba atrás la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial de Brasil. Con Jorge Sampaoli en el banco, Diego Sánchez fue nominado a la Roja para unos duelos amistosos contra Perú y Bolivia.

“Mi paso por la selección fue cortito. Pero fue lindo, con Sampaoli. Estuve nominado en la mejor selección chilena de la historia”, recordó el arquero de Unión Española en conversación con RedGol.

Agregó que “me llamó (Jorge) Desio. Yo estaba en un velorio, me contesto y me dice que tenía que presentarme al otro día en Juan Pinto Durán. Conté y les dije que me tenía que ir; no me pude alegrar y disimulé la alegría en ese momento”.

Entre las anécdotas que recuerda el Mono cuenta que “eran todos muy buenos… son todavía. Llegar al camarín y ver cada nivel de jugador. En los entrenamientos era imposible atajar, las ponían todas al ángulo”.

Siguió complementando: “estábamos Claudio, Johnny y yo. Después los otros huevones malos como Arturo Vidal más por allá (ríe). Con Bravo todavía hablo. Y con Herrera también y enfrentamos seguido. Nos comentamos cosas por Instagram o hablamos por WhatsApp. Me hicieron sentir muy bien en la selección”.

El golero sentenció que “Claudio me dio tips, cosas de movimientos de arquero, detalles finos que te ayudan mucho para resolver jugadas complicadas”.