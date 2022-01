El periodista dio su visión sobre la derrota de la Roja en Calama. Dijo que Machete no planteó bien el partido y no sacó de carrera rumbo al Mundial al equipo de todos.

La selección chilena no pudo ante Argentina y cayó por 1-2 en Calama. La Roja sufrió un revés gigante en sus aspiraciones y, por ahora, está quedando fuera de la zona de clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Martín Lasarte tenía la obligación de ganar, pero en un partido ingrato no logró marcar diferencias. Tras el encuentro el reconocido periodista trasandino, Martín Liberman, analizó la derrota de nuestro país en su cuenta de YouTube con varias frases que dan que hablar.

"Argentina después de mucho tiempo le pudo ganar a Chile. Sin Messi, sin Scaloni", lanzó de entrada. Para el reportero, la Albiceleste no hizo un gran compromiso, pero supo aprovechar para hacerle daño a la Roja. "Pateando poco, lo inquietó mucho a Chile".

Tras ello, Liberman destacó los goles y en especial el de Ben Brereton Díaz. "Increíblemente lo agarra muy mal parado a Argentina y a Martínez, Brereton cabecea bien y bombeado. Viene el centro y cabecea al otro lado, lo agarra a contratiempo y lo vence con facilidad".

Aunque el periodista también tuvo palabras para lo ocurrido con Claudio Bravo, quien se retiró lesionado de la cancha tras el segundo gol. "Tuvo una noche para el olvido, incluso arrastrando alguna dificultad. Dio un rebote que él no daría y Lautaro Martínez la empuja"

Críticas a Lasarte, pero aún dándole vida a Chile

Para Martín Liberman, uno de los grandes problemas de la Roja fue el planteamiento de Martín Lasarte. "Le costó mucho a Chile, se vio desconocido. Me llamó la atención el esquema de Lasarte", dijo para luego entrar en más detalles.

"Brereton, que es el hombre de área, jugando por fuera. No es que lo hiciera mal, de hecho le ganó a Molina por ese lado, pero me sorprendió que no fuera por el medio", recalcó. "Era un equipo ambicioso, que en la previa soñaba con tener la pelota y no pudo. Pudo habilitar poco a sus delanteros", agregó.

Tras ello, Liberman se refirió al futuro de la Roja y no la descartó de Qatar 2022 pese a las pocas chances que hay tras la derrota. "Chile no es que se haya despedido, pero hipotecó gran parte del sueño. Tenía que ganarle a Argentina de local, dejó pasar tres puntos valiosísimos".

"La ecuación es perfecta para Ecuador, que sumó con Brasil. Una jornada perfecta para Uruguay, que no le sobró nada pero le gana a Paraguay sumando puntos valiosos. Le salió mal a Chile, pero el resultado de Argentina hace que estén contentos peruanos, colombianos, uruguayos, ecuatorianos. Todos, menos Chile", sentenció.

