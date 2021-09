El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, aseguró que existe malestar extendido entre los entrenadores que participan en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, por el bloqueo de futbolistas que dispuso el fútbol inglés.

La Roja no podrá contar con Francisco Sierralta ni Ben Brereton, producto de la oposición de los equipos británicos a la cesión de los jugadores a sus selecciones, producto de la cuarentena que deberán realizar cuando regresen a Europa.

En la antesala del duelo ante Brasil este jueves en el estadio Monumental, el director técnico uruguayo aseguró que "la situación tiene también que ver afuera, como otros colegas. Es una cuestión que nos preocupa".

Machete encendió alarmas. "Pensamos que es una situación puntual, pero temo que sea más reiterado y se replieguen otros. Hay pautas de la FIFA que no se están cumpliendo. A Sudamerica se nos perjudica más que al resto y no me parece justo", sentenció.

En ese sentido, el ex DT de Universidad de Chile y Universidad Catolica agregó que "las ausencias de Ben y de Francisco nos duelen. Nos gustaría que pudieran estar. Es una pena porque en un grupo formado, siempre que uno no está, perjudica".

Redgol trae de manera gratuta la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming. Sólo debes ingresar desde cualquier dispositivo con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.