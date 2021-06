Lasarte juega al misterio: no da pistas de lo que saldrá a hacer Chile contra Argentina y revela que "es difícil asegurar cómo estamos"

Martín Lasarte ya palpita el trascendental partido de la selección chilena contra Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, este jueves como visita en Santiago del Estero. La Roja llega con la baja sensible de Arturo Vidal y será el debut por los puntos de Machete en la dirección técnica.

“Me parece que es difícil asegurar cómo estamos, hace mucho tiempo que no se compite. Nuestro partido amistoso contra Bolivia en marzo no tiene mucho que ver a la situación de hoy”, dijo Lasarte en conferencia de prensa.

Agregó que “contamos con una serie de futbolistas que están compitiendo en sus ligas, de exigencia mayor a la de Sudamérica. Estamos satisfechos con la entrega de todos para que el partido sea bueno para nosotros”.

Asimismo, Machete fue consultado por lo que pretende realizar ante la Albiceleste, pero jugó al misterio y no quiso adelantar detalles que puedan servir al rival para sacar ventaja de la idea de la Roja.

“No voy a plantear acá que Chile quiero ver, lamento desilusionar, pero no es algo que quiera hacer. No sólo por la estrategia, sino porque además es muy fácil decir algo que puede no ocurrir, parecerá que uno está engañando”, expuso.

Sentenció que “tenemos una idea, pero llevamos pocos días de trabajo y con un golpe duro como la ausencia de un jugador importante como Vidal, pero es lo que es. Tenemos una idea que plasmamos en los entrenamientos y esperamos llevarlo de la mejor manera”.

