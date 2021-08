Aunque está preocupado por la condición de Alexis Sánchez y los últimos detalles antes de comunicar la nómina oficial de la selección chilena, el entrenador Martín Lasarte irradia optimismo de cara al triple desafío por Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

En diálogo exclusivo con Redgol, el uruguayo abordó el escenario más galáctico del fútbol mundial y con un agregado inédito: que un futbolista chileno pueda integrar la galáctica plantilla del PSG de Francia, hoy coronada con la presencia de Lionel Messi.

El técnico no se amilana. "De todas maneras hay algún jugador que creo que perfectamente podría haber jugado esta temporada en el PSG, en el Barcelona o en un equipo asi. Él ya lo sabe", sentencia el seleccionador nacional.

Luego precisa. "Sí, alguno podría jugar. Está claro que si esta situación se daba hace ocho años, por decir algo; habría no uno, muchos que podrían haber jugado", asegura en referencia a los estandartes de la Generación Dorada de la Roja.

"Hoy las circunstancias y el recorrido de muchos hacen que quizás lógicamente la posibilidad de que se dé una situación de estas es menor, no por sus cualidades, si no que porque están en una edad es más difícil", advierte Lasarte.

Pero existe uno de sus dirigidos que tiene esta bendición. "Todavía es joven y cuenta con una serie de pautas que lo hacen merecedor de eso. Es un pensamiento que compartimos varios acá (en la selección)", profundiza el oriental, quien prefiere guardarse el nombre del aludido.

A Martín Lasarte le espera una durísima fecha en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

"En un momento lo comentaré, no me parece hacerlo hoy. Para afuera quedas precioso, pero mañana lo lee él o alguien se lo comenta, y no sé si será tan bueno. Pero de repente comentárselo a él en un momento", completa el DT de la Roja.

