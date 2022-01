Marcelino Núñez es una de las grandes joyas que tiene el fútbol chileno pensando en el futuro. El gran juego que ha mostrado en Universidad Católica lo llevó a la Selección Chilena, donde ya jugó partidos contra Colombia, Perú, Paraguay y Ecuador.

Con la ausencia de Arturo Vidal ante Argentina, el mediocampo deja una vacante y muchos especialistas plantean que Marcelino es una de las grandes cartas para asumir ese desafío, lo que el joven jugador asume con mucha personalidad.

"Si me llega la oportunidad hay que estar tranquilo y darlo todo en la cancha. Nos estamos jugando la clasificación al Mundial y yo quiero ir al Mundial. Además es un clásico contra Argentina, va a estar lindo", señaló el canterano de la UC en la revista Tribuna Andes.

Luego asegura que ir a Calama le acomoda. "Va a ser un punto a favor ir a jugar ahí", señala, donde por la altura espera "sacar provecho a la pegada, que es mi fortaleza".

Justamente relata que esa virtud le llamó la atención a los compañeros de la Roja y le permitió entras de buena manera al camarín. "Me los fui ganando, como que se sorprendieron con mi pegada", relata, agregando que "algunos me decían 'pegada perfecta', como Baeza y el Huaso Isla que me decían que le pegó muy bien a la pelota. Así me fui ganando el respeto".

Por lo mismo, se entusiasma con lo que puede hacer en el Zorros del Desierto si es que hay un tiro libre peligroso a favor de Chile. "Si hay uno hablaré con el Ale (Alexis Sánchez). Es simpático y en una de esas me puede pasar los tiros libres", señala el volante.

Una magia que asegura traer en el ADN familiar. "De cabro chico le pegaba así. En mi familia son todos futboleros y le pegan fuerte. Mi mamá me cuenta que a los dos o tres años mi papá me sacaba a patear a pata pelá. Con eso me fui adaptando y aprendiendo. A pata pelá le pego más fuerte", aclaró Marcelino, que tiene como espejos a Ronaldinho, Matías Fernández, Riquelme, Beckham, Pirlo y Cristian Ronaldo.

