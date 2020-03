Luis Jiménez se ilusiona con volver a la Roja: "Estoy a disposición, sería la guinda de la torta"

Con 35 años Luis Jiménez sigue vigente y hasta antes del parón el volante de 35 años se desempeñaba de forma destacada en el cuadro árabe con buen rendimiento y el extra de su experiencia.

Así, no es descabellado que Reinaldo Rueda lo pueda considerar para la selección chilena de cara a las clasificatorias o Copa América. ¿Iría por su revancha?

“Obvio que estoy a disposición de la selección y sería lindo para mis últimos años de carrera, la guinda de la torta”, dijo el Mago al programa Dosis de Fútbol del CDF.

Otro punto que tocó el volante en la conversación con Manuel De Tezanos fue las amenazas de muerte que recibió en Arabia Saudita el año pasado mientras defendía a Al-Ittihad.

“No sé qué tan grave pudo haber sido, pero sí hubo amenazas. Para mí es más un hecho que yo no conozco ese país y no sé qué tan real podría haber llegado a ser. No te miento, me mandaban fotos de mi familia en el mall. Era algo que nunca logré entender el porqué”, expuso.

Siguió complementando: “el año pasado el club estaba a punto de descender y después en ocho partidos perdimos apenas uno. Yo jugué siempre y bien. Soy súper autocritico. No necesito que alguien me lo diga, soy profesional.”.

Sentenció que “fue raro y a estas alturas de mi carrera mi familia es lo más importante y quiero estar tranquilo, no necesito este tipo de cosas”.