Martín Lasarte: "No valido lo que hizo Arturo Vidal, pero no soy quién para juzgar lo que haga en su vida privada"

Martín Lasarte enfrentó los micrófonos en la rueda de prensa de rigor a un día del partido de la selección chilena como visita contra Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Como era de esperar, una de las primeras preguntas fue sobre el lamentable y polémico contagio de Arturo Vidal por coronavirus.

“No voy a descubrir yo lo que es Arturo Vidal en el concierto internacional y lo que es para Chile. Por lo demás, nosotros nos guiamos por un plan, un protocolo nacional para las concentraciones, para reducir el riesgo de contacto estrecho. Vienen, se hacen un PCR y si les da positivo van a un lugar en particular”, dijo Machete.

Agregó que “una vez estuvo completo el equipo se hizo un PCR y ahí sí se hizo la concentración. Tuvimos un problema, no otros. Estas cosas pasan”.

Consultado por la responsabilidad de Arturo Vidal, quien realizó actividades personales en público tras su llegada a Chile, Lasarte se desmarcó de una figura paterna que deba estar siempre encima del jugador diciéndole lo que hay y lo que no hay que hacer, pero deja abierta la posibilidad a una conversación seria con el mediocampista del Inter y posteriores repercusiones.

“Hay una situación de autocuidado, cada uno es libre de utilizar su tiempo como le parece, no soy quién para meterme en la vida privada de cada deportista. Uno como conductor siempre tiene un espacio para plantearle, especialmente a los más jóvenes, el cuidado y atender a los momentos, pero no soy quien para hacer un tipo de valoración de una actividad privada”, expuso.

Añadió que “no estoy validando lo que Arturo u otro hizo, no soy quién para valorar lo que hagan en su vida privada. Tengo mi pensamiento como todos, después llegará el momento de plantearnos cosas cuando haya que hacerlo. Hoy pensamos en el partido de mañana, no miramos más adelante. Nuestro objetivo es ese, no estoy validando. No soy quién para plantear lo que puede o no hacer un futbolista, y más cuando saben lo que tienen que hacer”.

Por último abordó las conversaciones con el cuerpo médico y la posibilidad que en los próximos días aparezca otra caso de Covid-19 pese a los últimos exámenes PCR han arrojado negativo.

“Lógicamente hablamos con el cuerpo médico, hay una serie de particulares que no soy el indicado de hablar. Lo que sea contacto estrecho y eso. No es mi tema, más allá de conocerlo. Nos hemos hecho varios PCR y creemos que no va a ocurrir, pero trajimos más jugadores de lo que pensábamos en el principio”, sentenció.

