La revancha de Luciano Arriagada en la Roja: de pulgar abajo para el Mundial Sub 17 a la Copa América con la adulta

Con 19 años el delantero de Colo Colo, Luciano Arriagada, es la gran sorpresa de Martín Lasarte en la nómina de la selección chilena para disputar la Copa América de Brasil 2021. Si bien el joven atacante registra una nominación a un microciclo de Machete, esta es su primera convocatoria real a la Roja adulta y estará en el torneo continental.

Luciano Arriagada se ganó la nominación al irrumpir en las últimas semanas como hombre gol de Colo Colo en el Campeonato Nacional, marcando en los descuentos frente a La Serena y Huachipato, pero en la Roja no la ha tenido fácil.

Últimamente ha sido parte de la Roja sub 20, pero Arriagada la pasó mal con la selección chilena chilena a nivel sub 17. Pese a su cartel en las juveniles, Hernán Caputto no lo consideró para el Sudamericano 2019 de la categoría.

Poco después, con Chile clasificado al Mundial de Brasil Sub 17 de 2019, Arriagada tampoco fue considerado para la cita planetaria pese a su titularidad en la juvenil de Colo Colo.

De esta forma, Arriagada tendrá su oportunidad de ganar experiencia y al menos aprender de los jugadores de la generación dorada. Sin dudas una gran revancha que le servirá para empezar a pelear definitivamente un lugar importante en el primer equipo del Cacique.

La selección chilena debuta en el Grupo A de la Copa América 2021 este lunes 14 de junio frente a Argentina. Posteriormente deberá verse las caras contra Bolivia, Uruguay y Paraguay en busca de los pasajes a la siguiente ronda.