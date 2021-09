Uno de los jugadores más destacados de la Generación Dorada es Marcelo Díaz, quien no viste la camiseta de la selección chilena desde las eliminatorias para Rusia 2018.

Carepato, actualmente en Libertad de Asunción, señala que aún espera un llamada para jugar por el equipo nacional, pero para ello tiene que estar en un nivel alto y así ser una opción.

"Yo pienso, escuchando a Lasarte, que estando en un buen nivel las puertas de la selección van a estar abiertas, pero eso depende de uno. Yo no puedo decir que me llame, porque estuve 8 meses sin fútbol, por ejemplo", dijo el ex Universidad de Chile en Instargram Live junto a Estelarbet.

El jugador que milita en el fútbol paraguayo se tiene fe, pero añade que tiene que estar en buenas condiciones físicas y futbolísticas para tener la chance de ser parte del equipo de Machete.

"Depende de mí, estar en un buen nivel, y de ahí esperar un posible llamado, pero escuchando las palabras de él (Lasarte), tengo las puertas abiertas para el seleccionado de mi país", agregó.

Por último, cerró con "las puertas de mi lado siempre están abiertas, aunque no me llamen nunca más".