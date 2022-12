El jugador José Pedro Fuenzalida asegura que fue un privilegio compartir con la generación dorada de la selección chilena, pero que él no se siente parte de ese grupo que cambió la historia de la Roja.

José Pedro Fuenzalida: "Estuve con la generación dorada, pero no me considero parte de ella"

Con nostalgia los hinchas recuerdan los grandes partidos de la selección chilena comandada con la generación dorada, donde incluso se dieron el lujo de derrotar en dos finales a la selección Argentina que fue campeona del Mundial Qatar 2022.

Si bien el tiempo ha pasado, siempre queda el sentimiento de un grupo de jugadores que cambió la historia de la Roja.

Eso sí, según cuenta José Pedro Fuenzalida, no todos fueron parte de ese importante camarín, pese a jugar con ellos en importantes instancias y coronarse campeón de Copa América.

"No, no me considero parte. Siento que estuve con la generación dorada, que aporté con lo mio en algo, pero creo que la generación dorada es otro grupo de jugadores", comentó el Chapa en conversación con ESPN.

Siendo parte del equipo en el Mundial Brasil 2014, la Copa América 2015, Copa Centenario 2016, Copa Confederaciones 2017 y en las Eliminatorias, el histórico jugador de Universidad Católica da un paso al costado cuando se habla de la gran generación del fútbol chileno.

"Para mi la generación dorada son los jugadores que fueron parte del equipo, que estuvieron todos los años. Yo fui entrando, en un momento salí, después volví a estar. Pero hubo jugadores que estuvieron siempre y si están físicamente aptos siempre van a estar. Esos para mí son los jugadores de la generación dorada", enfatiza.

Fuenzalida está por definir su futuro en el fútbol, donde este año jugó su última temporada con Universidad Católica.

Revisa la declaración del Chapa Fuenzalida: