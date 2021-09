La selección chilena profundizará hoy sus tareas de regeneración de cara al encuentro del próximo jueves ante Colombia en Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Pero si de Colombia se habla, nadie mejor que Jorge Valdivia, héroe del triunfo en Medellín en 2009 que timbró pasajes para el Mundial de Sudáfrica. Pese a su alejamiento de la Roja, el Mago sigue presente en redes sociales.

Así lo demostró después del empate sin goles en Quito, que dio paso a que los jugadores se expresaran frente a sus seguidores en Instagram. Y ahí estuvo Valdivia para presentarles sus respetos a Arturo Vidal y Gary Medel.

Al King lo alzó como número 1 y el mediocampista de la Juventus correspondió al talentoso enganche con dos corazones y el emoji de un Mago. Con Medel fue más expresivo: "Dele no más, Pitbull. Con todo", le posteó.

Jorge Valdivia animó a Vidal y Medel por Instagram

Instagram también sirvió para que Enzo Roco recopilara me gusta después de su debut como titular en las eliminatorias. El defensor del Elche recibió saludos de Felipe Gutiérrez, con quien compartió camarín en Universidad Católica, y el motorista Ignacio Casale.

La mala nota vino de parte de un seguidor de Medel en Instagram, que le llamó la atención al defensor por la falta de gol de la selección chilena a los largo de la competencia. "Hagan un gol, pues. Malos ql", sentenció GustavoMalverde24.

Los jugadores de la selección chilena recibieron felicitaciones por el punto obtenido en Ecuador

Pero al Pitbull no le vienen con cosas y no tardó en contestar con la pierna arriba. "Ven a hacerlo vos, pues, malaya ql", reacción que sacó aplausos entre sus parciales y dejó en claro que Medel no deja pasar una, ni siquiera en redes sociales.

