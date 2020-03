Jorge Peineta Garcés: "Pato Yáñez era mejor que Alexis, con una velocidad que Sánchez jamás tendría"

El director técnico de Fernández Vial, el extrovertido Jorge Garcés, habló con Deportes en Agricultura y llenó de elogios a Patricio Yáñez, el ex delantero de la Roja que actualmente se desempeña como comentarista en el programa de la 92.1 FM.

“Tienen un ídolo ahí, Intenté jugar en su puesto, pero había otros mejores que yo, como él. Patito, disfrutaba cuando lo veía jugar a usted”, sostuvo el Peineta.

Agregó que “estaba en España y jugaba Barcelona contra Valladolid. Hice todo hasta que me conseguí una entrada para ver a Patricio y fue espectacular. La gente que no lo vio… cuando hablamos mucho de Alexis… pero haber visto al Pato Yáñez. Siempre lo digo: antes tuvimos jugadores mucho mejores, incluso que los de ahora. La diferencia es que mediáticamente no era lo mismo”.

Pero las declaraciones del entrenador no quedaron ahí y el Peineta Garcés fue consultado por un paralelo entre el Pato Yáñez y Alexis Sánchez.

“¿El Pato era mejor que Alexis? Para mí sí, personalmente que encantaba. No hacía goles, aunque Sánchez tampoco. El Pato cómo te complicaba, tenía una velocidad que Alexis no la tendría jamás. Patricio era una cosa impresionante, te agarraba en un mano a manos y Dios mío”, sentenció Garcés.