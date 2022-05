En la ANFP buscan un entrenador para que pueda encabezar el próximo proceso de la selección chilena, el que incluso podría dirigir el Mundial de Qatar, si es que la FIFA determina que la Roja juegue la cita mundialista en lugar de Ecuador, por el caso Byron Castillo.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Gustavo Quinteros. El DT de Colo Colo tiene conocimiento del medio y además experiencia en las selecciones de Ecuador y de Bolivia, por lo que aparece como un candidato natural, a pesar de que está firme en el Cacique.

El tema es que está dirigiendo a los albos de manera exitosa, tanto a nivel local como internacional. Por ende el martes, luego del Consejo de Presidentes, se pensó en la idea que tenga doble función: entrene a Colo Colo y también a la Roja.

Un hecho que no sería inaudito en nuestro fútbol. En 1993 Arturo Salah lo hizo mientras era DT de Universidad de Chile, mientras que Jorge Garcés fue el último el 2001, cuando dirigía a Wanderers, a quien sacó campeón.

El ex DT caturro dio su opinión sobre Quinteros, asegurando que le gusta su nombre por encima del de Eduardo Coudet, aunque tenga que hacer un doble trabajo.

"Prefiero a Gustavo, ha estado acá, dirigió selcciones, ha sido campeón, tiene experiencia", manifestó Garcés sobre el estratega del Cacique.

De hecho comentó que "Chacho no sé qué campeonato ganó, qué clubes ha dirigido. Hay que tener recorrido para estar en la selección. No se gana experiencia en una selección. No sé de dónde lo sacó Cagigao, no tengo idea de dónde aparece".

De todas maneras piensa que el asunto es más profundo que el entrenador. "El tema de nuestra selección es complejo, estamos en una etapa donde la mayoría de esta gran camada que nos ha dado satisfacciones se está yendo, nos ha costado encontrar reemplazantes", manifiesta.

Agrega Garcés que "el tema es que estos chicos dejan la vara muy alta. Por muy bien que lo haga Cortés, que ha mejorado, madurado, pero imagínense el recorrido que le falta para ser Claudio Bravo. Jugar en Europa, los mejores clubes del mundo, el palmarés. Lo mismo Alexis, Gary o Arturo Vidal".