Johnny Herrera y el empate de la Roja contra Argentina: "Me ilusiono con esta selección chilena en Copa América"

Johnny Herrera quedó conforme con el empate de la selección chilena frente a Argentina por el debut en la Copa América de Brasil 2021. La Roja igualó 1-1 contra la Albiceleste y el ex 23 del Equipo de Todos y 25 histórico de la U puso las fichas sobre la mesa.

“Es la tónica entre Chile y Argentina, hay un respeto mutuo entre ambas selecciones por lo que han vivido en los último 10 años y creo que Chile se lo ha ganado con creces, se lo ganó esta generación dorada”, dijo Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Agregó que “hoy por hoy me siento orgulloso de ser chileno y ver cómo está jugando nuestra selección. Nos sigue dando satisfacciones, más allá que no se haya ganado a Argentina, son dos selecciones que se respetan mucho”.

“El mejor ejemplo: fueron dos pelotas paradas, de no ser por esas instancias quizá el partido terminaba sin goles. Me quedo tranquilo, es buen inicio para Chile. Quizás recién bromeaba cuando decía que era un duelo entre favoritos, pero no hay que desconocer para lo que está Chile”, complementó.

Edu Vargas anotó el empate de Chile contra Argentina tras "robarle" el gol a Vidal. (Foto: Agencia UNO)

Añadió que “faltándole el jugador más desequilibrante, que es Alexis Sánchez… y con un Vidal que no tenía fútbol hace mucho tiempo, que venía volviendo de una operación y jugó 60-70 minutos como si nunca hubiese estado fuera. Tuvo ripios y por un momento se cayó en lo físico, pero es entendible. Me ilusiono”.

Por último tuvo palabras para Claudio Bravo, que tuvo un par de buenas atajadas más allá de recibir sin responsabilidad el golazo de Lionel Messi desde un remate de tiro libre: “sigue respondiendo con 37 años… tiene para dos añitos más si no le pasa nada raro o una lesión. Que nos siga acompañando en el arco de nuestra selección”.