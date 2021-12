Montecinos confiesa lo que iba a ser de su futuro en caso de que Lasarte no lo pescara: "Si Chile no me llamaba, iba a Colombia"

La aparición de Joaquín Montecinos es una de las más llamativas del fútbol chileno en el último tiempo. Tras una gran campaña en Audax Italiano, se ganó la nominación a la Roja por parte de Martín Lasarte. Convocatoria que llegó en el momento justo, pues el jugador afirmó que pensaba jugar por otro país.

En el programa Sabor a Gol de TNT Sports, confidenció que tuvo en mente ir a defender la camiseta de Colombia, país donde nació cuando su papá, el ex jugador Cristián Montecinos, actuaba en Junior de Barranquilla.

"Si Chile no me llamaba, iba a Colombia. Si me dan a elegir entre los dos, voy por Chile, pero, si veía que no me llamaba Chile y no había chances de jugar por La Roja, tenía que tomar una decisión", señala en el programa que tendrá su capítulo de estreno este jueves.

Una vez consumada su nominación a la Roja, indicó que "fue un momento maravilloso. Pensé que era broma, hasta que leí la carta de la ANFP. Me puse a llorar de alegría con mi polola, emocionados totales. Avisarle a mi familia fue más emocionante. Llamé a mi papá y a mi mamá y ambos lloraron. Quería abrazarlos".

Sobre su debut ante Perú en Lima, le quedaron los mejores recuerdos a pesar de perder 2-0. "Va a ser un recuerdo imborrable en mi carrera. Poder cumplir y pasarme a Advíncula, es muy lindo. Advíncula es una máquina, me felicitó por lo que había hecho en ese partido. Me dijo que no todos pueden pasárselo. 'Te felicito, chileno'", le dijo.

Finalmente, comentó cuál es el destino soñado si le dieron a elegir. "Si me llaman de Europa me voy de una. Me encanta la Premier League, aunque sé que es difícil. Pero España, quizás. Jugar en Europa sería muy lindo, pero sino emigrar a un club que me dé la oportunidad de seguir proyectando mi carrera. México y Colombia también son una opción, tienen grandes clubes y ligas competitivas".