Ismael Chupalla Fuentes contra Milad y la ANFP: "Es una falta de respeto que venga gente de afuera a la selección chilena. Me siento ofendido"

Ismael Fuentes, el ex defensa de la selección chilena, Colo Colo y Universidad Católica, entre otros, sacó la voz para compartir su profunda molestia con las riendas del fútbol chileno y la orientación que ha tomado el mandato de Pablo Milad poniendo extranjeros en cargos de la Roja y la ANFP.

La selección chilena tiene al español Francis Cagigao como nuevo director nacional deportivo, en tanto el argentino Germán Corengia tomó el puesto de asesor deportivo del propio Milad.

“Para mí es una falta de respeto que venga gente de afuera a meterse en la selección chilena, está bien el cuerpo técnico, pero en lo formativo, en las gerencias técnicas, tiene que ser alguien chileno. Cuando se llegó a los mundiales de Francia y Sudáfrica, los cuerpos técnicos, la gerencia, eran chilenos. Por algo se estuvo en mundiales, se ganó dos Copas América, con gente chilena. Ahí estamos al debe. Falta más oportunidad para el ex jugador que se prepara”, dijo el Chupalla en Radio Pauta.

Agrega que “me lo explico por el mal asesoramiento que tiene, por la presión. Milad no toma las decisiones solo él, se le meten otras personas. Hay dirigentes argentinos en todos los clubes. No tengo otra explicación. Si evalúas técnicos formativos en Chile, hay una infinidad… La mejor generación de Colo Colo la sacaron técnicos chilenos, lo mismo en la U. Puros técnicos chilenos. Me siento ofendido, llegó un gerente español a la selección. No conoce la idiosincrasia ni las cualidades del chileno. Si es asesoramiento y ayudar a un técnico chileno, te creo, pero si viene a hacer de amo y señor…”.

“Esto nunca lo vi, en el extranjero ni en la selección. No existía ese puesto. Quizás ahora hay, buscadores de talentos siempre ha habido en todos los clubes. Por ejemplo, no puede ser que vengan técnicos que no han dirigido en ninguna parte a la Primera División, habiendo gente en divisiones menores, o en la B. Uno como ex jugador estudia cuatro años para ser técnico y no encuentro trabajo, mientras otros están seis meses y vienen a dirigir. Es inexplicable”, complementa.

Por otro lado fue consultado por el debut de Martín Lasarte en la banca de la selección chilena, en el amistoso contra Bolivia, con triunfo por 2-1 para la Roja.

“Bien, un equipo que la metodología de juego la tiene clara, los experimentados como Gary Medel le transmiten eso y creo que el déficit está en quién va a ser el nueve referente para estas eliminatorias, en el resto de las posiciones están saliendo jugadores que puedan ser alternativa ante alguna lesión de aquellos con más trayectoria”, sostuvo.

Sentenció que “me ha sorprendido Maripán, esta ausencia de estar en la banca y reflexionar lo bueno y lo malo que hacía lo fortaleció mentalmente. Está mostrando sus cualidades, tiene una envergadura física potente, fuerte en el juego aéreo. Y en los otros defensas hay donde buscar, Lasarte tiene un bonito trabajo”.