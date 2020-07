Hugo Droguett y su salida de la selección chilena: "Yo siento que fue injusto"

Hugo Droguett fue parte de la selección chilena de Marcelo Bielsa rumbo a Sudáfrica 2010. El actual mediocampista de Deportes Temuco jugó en seis encuentros de Clasificatorias, incluyendo la histórica victoria 1-0 ante Argentina en el Estadio Nacional.

Sin embargo, pese a su gran aporte, Droguett no fue llamado a la Copa del Mundo y tuvo una abrupta salida de la Roja. Sobre esto, el volante conversó con el CDF y recordó su extraño alejamiento de la selección.

"La banda izquierda estuvo siempre muy bien resguardada y muy peleada. Yo igual siento que fue injusto, pero cuando estaba no pedía explicaciones y cuando dejé de estar, tampoco debía pedirlas. Fue extraño, pero el profesor habrá tenido sus razones. Lamentablemente, no las supe nunca. Creo haber podido ser un aporte, estaba pasando un gran momento en México. Sin duda que uno siempre hubiera querido más, pero tampoco me puedo reprochar nada", señaló al programa "Dosis de Fútbol".

"No tengo explicación, no fui considerado, el cuerpo técnico sabrá por qué fue así. Está ese recuerdo y que mejor que quedarse con eso, con haber estado en ese gran partido y haberlo hecho bien con todos mis compañeros de se momento, fue un partido increíble", añadió sobre el encuentro ante la Albiceleste.

Finalmente, Droguett agregó que "después en un partido con España que yo también estaba considerado y por un tema del viaje no pude ir. El mismo cuerpo técnico me llamó que no podía viajar porque no tenía sentido, porque iba a llegar muy cerca del partido y no iba a poder jugar. Nunca más fui considerado".