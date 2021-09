Habla la reina del periodismo de Ecuador, Johanna Calderón: "Es muy bueno que no esté Alexis Sánchez"

El periodismo deportivo ecuatoriano se ha caracterizado históricamente por su pasión y rigor en la noticia, herencia que ha recogido a cabalidad Johanna Calderón, la comunicadora que se ha convertido en voz de referencia para el fútbol de ese país.

Con casi 200 mil seguidores en Instagram, Johanna accede a conversar con Redgol para analizar el encuentro que disputarán desde las 17:00 horas las escuadras de Ecuador y Chile, por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Para mí Ecuador llega como favorito ante Chile, por distintas aristas. Primero, porque viene sumando tres puntos como local ante Paraguay en los últimos minutos, lo que le vino muy bien al grupo. Le da confianza", sentencia de arranque la reportera.

"Además no tiene que viajar: los dos cotejos los ha enfrentado como local, mientras Chile debe hacerlo y esto afecta mucho. Son cargas musculares, cansancio y en el partido anterior ante Brasil, Chile tuvo un desgaste físico. Chile jugó bien, el empate era más que justo, pero termina perdiendo y con un sabor amargo. Ecuador va a estar más descansado", expresa.

Johanna Calderón es una de las principales periodistas de Ecuador

La Tri no quiere volver a tropezar en casa, como le sucedió con Perú. A Chile se le respeta mucho y en eliminatorias no hay equipo fácil", subraya Calderón. "Nos pasó con Perú, que decíamos que tranquilamente sacaríamos los tres puntos y más con lo que veníamos haciendo, de la goleada a una Colombia con varias figuras", agrega.

De todas formas, ve un panorama distinto al del duelo que Ecuador le ganó 2-0 a Paraguay, con goles en el epílogo: "Chile es un rival complicado, con jugadores de experiencia que saben jugar esta clase de partidos, quieren llegar al Mundial y van a salir a proponer, a diferencia de Paraguay, que buscó más una idea defensiva y salir de contraataque".

El efecto de la altura y la táctica de Ecuador ante Chile



Otro factor relevante en la visita de Chile a Ecuador lo marca la altura de 2.800 msnm en la que se encuentra Quito. Pero Johanna Calderón advierte que "la altura pesa cuando tienes buenos jugadores y que están bien físicamente. Pero todo es un complemento, no sólo la altura".

"Es válido explotar la velocidad, hacerlo por las bandas, que aparte nos llevará a liberar mucho el juego interior. Si tenemos amplitud, vamos a liberar el juego por dentro, con Junior Sornoza si juega; Ángel Mena que puede ir por dentro como enganche o mediapunta, o Fernando Gaibor", desarrolla la periodista ecuatoriana.

El estadio Rodrigo Paz se encuentra a 2.800 msnm en la capital de Ecuador

En ese sentido, Johanna subraya que Ecuador debe "aprovechar la fortaleza" que le dan sus laterales, Byron Castillo y Pervis Estupiñán: "Castillo es un jugador que debutó contra Paraguay y venía haciendo una gran campaña con Barcelona de Guayaquil".

Además, agrega el aporte de uno de los extremos más queridos por la afición. "Tenemos a Gonzalo Plata, que gustó mucho en la triangulación por el sector derecho y el pase largo para ganar la espalda por los extremos", valora.

Johanna Calderón tiene una destacada trayectoria en el periodismo deportivo ecuatoriano

Qué piensa Ecuador sobre Bravo, Vidal y Alexis



Johanna Calderón sabe que Ecuador se enfrenta ante una selección marcada por los pilares de la Generación Dorada. "Qué hablar de Claudio Bravo, un gran guardameta. Le brinda la confianza al equipo desde atrás, habla mucho, un gran portero", explica.

Luego se refiere especialmente a Arturo Vidal, "que es quien le da toda la jerarquía al equipo, siempre aparece en los momentos importantes, pisa mucho el área. Para mí es el mejor de Chile, la verdad".

"El trabajo que haga Carlos Gruezo en ese sector será muy importante, corriendo mucho, tratando de estar como un pivote junto a los zagueros, para estar atento a lo que haga Vidal. No como una marca personal, pero sí atento a cortar las líneas de pase o con quien pueda conectarse", reflexiona la periodista.

Calderón subraya que Vidal "es uno de los jugadores más importantes que tiene Chile ante la ausencia de Alexis Sánchez". Y es que la baja del delantero del Inter de Milán es un antecedente positivo para los del Guayas.

Pese a su buena campaña en eliminatorias, Gustavo Alfaro todavía no convence a los exigentes hinchas ecuatorianos

No hay conformidad con Gustavo Alfaro



Finalmente, Johanna Calderón entrega su análisis sobre Gustavo Alfaro, seleccionador ecuatoriano, que todavía no se gana la aprobación mayoritaria de la afición, pese a que lleva doce puntos en siete fechas eliminatorias.

"Todavía no estoy conforme con Gustavo Alfaro. Dejó muchas dudas en la última Copa América, donde nunca nos ha ido bien, pero la convocatoria no fue la mejor, hubo muchos jugadores que no venían jugando en sus clubes", analiza la reportera.

"Surgió la crítica porque los resultados no fueron buenos, perdió con Perú y aparecieron las dudas sobre Alfaro. Le estaba costando marcar a Ecuador, el tema ofensivo era escaso y la gente comenzó a recordar lo que le pasó en Boca, un entrenador muy defensivo y con escaso volumen de ataque", reflexiona.

Chile se enfrenta a Ecuador este domingo desde las 17:00 horas, con transmisión de Redgol

Finalmente, advierte que "a un entrenador se le va a juzgar cuando terminen las eliminatorias, porque la gente quiere ir al Mundial. Hay que esperar, a la mayoría no le gustó la derrota con Perú, porque veníamos de golear a Colombia y con rendimiento perfecto. En la Copa América no conseguimos ninguna victoria, así que la verdad es que se volvió muy complicado", completa.

